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有錢人「先試才會買」 精品業擴張實體店 租更大空間

編譯林奇賢／即時報導
加州比佛利山莊上的名店街。(美聯社)
加州比佛利山莊上的名店街。(美聯社)

精品業者正花大錢在美國租賃不動產，開設更多實體店面，進一步證明消費者在買精品時，仍喜歡在店內購物。

華爾街日報(WSJ)報導，梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)正在紐約市麥迪遜大道再開一間新店，香奈兒(Chanel)位於比佛利山莊的旗艦店面積翻倍至3萬平方英尺後，近期又重新開幕。古馳(Gucci)正擴大全美布局，如今在德州有八個據點，在底特律市中心也有間精品門市。

近來歐洲和其他高檔品牌已積極在美國展店，租賃更大的空間，並且提供更多餐飲。仲量聯行(JLL)數據顯示，精品業者過去一年在美國承租65萬平方英尺的新空間，多於一年前的約25萬平方英尺。

仲量聯行零售研究主管亞諾庫特說，新冠疫情後的強勁銷售，令精品業者體會到實體店面的重要性，因而開設更多店面，「精品是銷量最早恢復到疫前水準的類別之一。為了持續成長和擴張，不動產是他們策略的重要一環」。

面對高通膨、高利率，富裕的全美仍持續消費，使精品業者繳出最亮眼的成績。仲量聯行報告引述Statista數據指出，今年美國精品零售銷售料將比去年增加近9%至756.8億美元。

相較下，透過電商銷售的精品比率較小，因為富裕顧客通常不會沒試戴就購買每只1萬5000元的手表。高檔品牌也需更多空間陳列與日俱增的系列商品。

因此，精品門市的規模不斷擴大。仲量聯行的數據指出，零售商過去一年來的平均租賃空間是5000平方英尺以上，比一年前擴大28%。

加州比佛利山莊上的名店街。(路透)
加州比佛利山莊上的名店街。(路透)

華爾街 比佛利山 德州

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