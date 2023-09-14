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全球豪宅Q2買氣受利率上漲衝擊 未來一年銷售恐受限於供應

編譯簡國帆／即時報導
全球售價1000萬美元以上的豪宅銷售上季比去年同期下滑13%，顯示利率上漲正在衝擊豪宅買氣。（美聯社）
全球售價1000萬美元以上的豪宅銷售上季比去年同期下滑13%，顯示利率上漲正在衝擊豪宅買氣。（美聯社）

全球售價1000萬美元以上的豪宅銷售上季比去年同期下滑13%，顯示利率上漲正在衝擊豪宅買氣，未來一年銷售可能因供應有限而受抑制。

不動產顧問機構萊坊（Knight Frank）追蹤全球12個市場豪宅買氣的報告指出，售價1000萬美元以上的住宅第2季銷售年減13%，總銷售額降至不到300美元，遠低於2021年的407億美元，但還是遠高於新冠疫情爆發前的186億美元。

報告顯示，隨著外國富豪持續湧入阿拉伯聯合大公國，杜拜上季居豪宅銷量之冠，售價1000萬美元以上的住宅銷售總銷售額年比暴增98.5%至15.82億美元，居次的紐約銷售額則年減0.3%至11.42億美元，倫敦排名第三，比去年同期略減0.2%至10.34億美元。

展望未來一年，萊坊研究部門全球主管貝里指出，多數市場豪宅供應有限，可能對銷售造成壓力，「2020~2022年的新開發案開工付之闕如，可能意味著2024年新交屋數量不多，卻也代表現有供應的競爭將加劇，應能為價格提供支撐」，「近期多數市場的最大限制，就是供應」。

新冠疫情爆發後，由於超級富豪尋求更大的居所與類似度假用的第二居所，帶動豪宅銷受暴增，但全球利率上漲已開始導致銷售降溫。

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