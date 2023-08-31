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康州海濱莊園1.39億售出 創當地新高價

編譯徐薏茹／綜合報導
康州格林威治占地50畝的海濱地產「歐洲山毛櫸莊園」，日前以1億3883萬元售出，據信是康州最高的房產銷售紀錄。(美聯社)
康州格林威治占地50畝的海濱地產「歐洲山毛櫸莊園」，日前以1億3883萬元售出，據信是康州最高的房產銷售紀錄。(美聯社)

蘇富比國際房地產(Sotheby's International Realty)日前公布，位於紐約郊區、康乃狄克州格林威治(Greenwich)占地50畝的海濱地產「歐洲山毛櫸莊園」(Copper Beech Farm)以略低於1億3900萬元的價格出售，據信是康州最高的房產銷售紀錄。

「歐洲山毛櫸莊園」曾為一個協助創立現今美國鋼鐵公司(U.S. Steel)的家族所有，建造時間可追溯回19世紀末，主屋是1萬3500平方呎豪宅，有八間臥室、八間浴室。另有一個三間臥室的門房，以及兩間臥室並附有鐘樓的馬車房。

莊園內有一座游泳池，一個草地網球場、一個蘋果園，以及長島灣(Long Island Sound)邊的兩個私人海灘。

蘇富比國際房地產不動產代理人萊斯利·麥克艾爾維斯(Leslie McElwreath)指出：「格林威治海濱地區一直有很大的需求，以整體占地面積和前所未有的海岸線占地而言，歐洲山毛櫸莊園在格林威治海濱地區可說是最頂級的。」

麥克艾爾維斯表示，歐洲山毛櫸莊園上一次在2014年以約1.2億元出售，今年2月出售時售價為1.5億元，最終以1億3883萬元售出。她未透露買家與賣家身分。

根據華爾街日報報導，賣家是與橋水基金(Bridgewater Associates)相關的一家有限責任公司。

據麥克艾爾維斯所稱，這是康州歷來售價最高的房產。

康州格林威治占地50畝的海濱地產「歐洲山毛櫸莊園」，日前以1億3883萬元售出，...
康州格林威治占地50畝的海濱地產「歐洲山毛櫸莊園」，日前以1億3883萬元售出，據信是康州最高的房產銷售紀錄。(美聯社)
康州格林威治占地50畝的海濱地產「歐洲山毛櫸莊園」，日前以1億3883萬元售出，...
康州格林威治占地50畝的海濱地產「歐洲山毛櫸莊園」，日前以1億3883萬元售出，據信是康州最高的房產銷售紀錄。(美聯社)

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