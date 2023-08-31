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財政部祭新規 打擊房地產洗錢

編譯盧炯燊／綜合報導
財政部為打擊房地產洗錢，將推出新規防堵漏洞。（美聯社）
財政部為打擊房地產洗錢，將推出新規防堵漏洞。（美聯社）

財政部長葉倫在今年稍早前曾表示，犯罪分子數十年來一直透過房地產匿藏不義之財，僅在2015年至2020年間，透過房地產洗錢的金額高達23億元。

包括貪腐寡頭及恐怖分子等在內的不法之徒，透過房地產來洗錢早已為人詬病，財政部終於出手，即將提出新規防堵漏洞。

各方期待已久的新規則，將要求包括產權保險公司在內的房地產專業人士，若遇到有任何公司以現金購買房地產，必須將受益人的身分向財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)報告。

代表產權保險公司的美國土地產權協會對新規定表示歡迎。但兩名熟悉計畫的人士表示，FinCEN雖定於今個月提出有關規則，不排除可能會推遲。

有支持打擊透過房地產洗錢的組織認為，財政部官員早於2021年時就表示會實施新規則，但至今仍未實現，行動過於緩慢。

一個由兩黨議員組成的團體4月發出公開信向FinCEN施壓，要求盡快實施新規。但FinCEN表示，應在完成有關空殼公司的規定後才實施。

雖然銀行一直以來必須了解客戶資金來源，並向財政部報告可疑交易，但全國房地產行業並沒有這樣的規定，因此成為了犯罪分子洗錢的漏洞。

FinCEN目前僅在紐約、邁阿密及洛杉磯等少數大城市，實施購買房地產時必須披露買家資訊的規則，稱為地理目標令(Geographic Targeting Order，簡稱GTO)，預計新規定是將GTO擴大至全國範圍內。

紐約時報曾報導，美國近半的豪宅是由匿名空殼公司購買後，FinCEN才於2016年實施GTO，但主要針對豪宅，故只在少數較多豪宅的城市推行。

FinCEN發言人指GTO提供不少有價值的數據。但研究非法金融問題的專家指出，只要在目標地區之外購買房產，就很容易繞過GTO。

房地產 財政部 保險

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