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財力不敵戰後嬰兒潮 千禧世代難買房

記者顏伶如／綜合報導
全國房地產商協會指出，目前首次購屋的買家較為年長，年齡中位數為36歲。(美聯社)
全國房地產商協會指出，目前首次購屋的買家較為年長，年齡中位數為36歲。(美聯社)

全國房地產商協會(NAR)指出，2014年以來，房地產市場買家每年都是千禧世代比率最高，今年不但被戰後嬰兒潮世代取代，千禧世代年輕人如今買房子的速度還比過去世代緩慢許多。

全國房地產商協會副首席經濟學者潔西卡‧勞茨(Jessica Lautz)分析，戰後嬰兒潮世代如今在房地產市場居主導地位。她說：「他們建立了房屋淨值(home equity)，有能力付現金。」

勞茨說，戰後嬰兒潮世代有能力拿現金買房，對千禧世代年輕人來說卻變得情勢不利，在房地產市場上遭到冷落。她形容，1981年至1996年出生的年輕人堪稱「最倒楣的世代」，自從踏入職場之後，就面臨其他世代不曾碰過的經濟緩慢成長，學貸、托兒費用的龐大壓力更讓年輕人幾乎喘不過氣。

利率調漲並維持高點，讓房屋售價變得讓千禧世代高攀不起。聯準會資料顯示，2023年第二季美國房屋成交價格中位數為41萬6100元，從2020年初以來已增加26%。東北部以及美西房屋成交價格中位數比其他地區明顯貴了許多，分別為78萬9600元及54萬7900元。

勞茨分析，綜合各種因素，首次購買房屋的買家如今較為年長，年齡中位數為36歲，是NAR開始統計以來年齡最長的一次，1981年第一次進行調查時，首次購買房屋買家年齡中位數為29歲。

賓州大學華頓商學院房地產教授吉尤科(Joe Gyourko)說：「對於薪水不像我們這些長輩一樣高的年輕人來說，高利率的確成為買房的重大負擔」。

住在俄亥俄州門托(Mentor)的39歲行銷人員史旺森(Chris Swanson)是首購族，工作穩定、學貸繳清，想買房卻覺得晚了20年，錯失低利率的時刻，房子已變貴，雖然準備預算充足，卻承受壓力必須盡快行動。他說：「處境非常為難。」

房地產 利率 學貸

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