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23年來新高…30年房貸利率站上7.48% 購屋族叫苦

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23年來新高…30年房貸利率站上7.48% 購屋族叫苦

編譯廖振堯／綜合22日電
30年房貸利率站上自2000年以來新高，達到7.48%，購屋族的成本更為沈重。(Getty Images)
30年房貸利率站上自2000年以來新高，達到7.48%，購屋族的成本更為沈重。(Getty Images)

新冠疫情爆發後到2020年，房價多次創下歷史新低，引發了買房熱潮，至2022年夏季房價平均上漲超過40%。去年底房價雖略有回落，但現在由於需求仍然強勁且供應緊繃，再度出現漲勢。由於投資者擔心高利率、高通膨持續時間比預期更長，債券殖利率上升，通常與之變動的30年房貸利率在21日大幅上漲。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，據房貸利率資訊網站Mortgage News Daily，30年期固定抵押貸款的平均利率達到7.48%，為2000年11月以來最高，僅過去一周就上漲29個基點。

該網站營運長格拉漢(Matthew Graham)表示，投資者沒有看到他們預期的經濟數據惡化，而聯準會(Fed)也要看到惡化才會考慮政策轉變，然而這種轉變較先受益的應是短期利率，最終影響是長期利率如10年期國債殖利率、房貸等，會先受到市場負利率情緒的衝擊。「在數據迫使聯準會討論首次降息前，這點不會改變。」

利率偏高導致目前的屋主不願意掛牌出售房屋，因為絕大多數原有房貸利率都在3%左右或更低，以現在市況入手新家代表利率會翻倍甚至更高；這可說是賣方所謂的「金手銬」，而對買方來說代表供應減少。

此外，買方承受能力與一年前相比落差巨大。去年此時30年固定房貸利率平均約為5.5%，以此利率買下40萬元房屋、頭期款付20%的買家來說，今天每月房貸本金加利息較一年前多約420元。

現在，愈來愈多的貸款人選擇可調利率浮動貸款(adjustable-rate loans)，這種貸款在較短的固定期限內提供較低的利率。根據房屋抵押貸款銀行協會(Mortgage Bankers Association)，五年期ARM平均利率上周為6.2%，申辦比率上升至7%；當30年期過定利率2020年連續創下歷史低點時，此比率還不到2%。建商也一直試圖以短期或長期房貸買斷(mortgage buy-down，賣方提供預付利息)，或降低房價來抵銷房貸利率上升的影響。

30年房貸利率站上自2000年以來新高，達到7.48%，購屋族的成本更為沈重。(...
30年房貸利率站上自2000年以來新高，達到7.48%，購屋族的成本更為沈重。(Getty Images)

殖利率 貸款 房價

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