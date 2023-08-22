23年來新高…30年房貸利率站上7.48% 購屋族叫苦

30年房貸利率站上自2000年以來新高，達到7.48%，購屋族的成本更為沈重。(Getty Images)

新冠疫情爆發後到2020年，房價 多次創下歷史新低，引發了買房熱潮，至2022年夏季房價平均上漲超過40%。去年底房價雖略有回落，但現在由於需求仍然強勁且供應緊繃，再度出現漲勢。由於投資者擔心高利率、高通膨持續時間比預期更長，債券殖利率 上升，通常與之變動的30年房貸利率在21日大幅上漲。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，據房貸利率資訊網站Mortgage News Daily，30年期固定抵押貸款 的平均利率達到7.48%，為2000年11月以來最高，僅過去一周就上漲29個基點。

該網站營運長格拉漢(Matthew Graham)表示，投資者沒有看到他們預期的經濟數據惡化，而聯準會(Fed)也要看到惡化才會考慮政策轉變，然而這種轉變較先受益的應是短期利率，最終影響是長期利率如10年期國債殖利率、房貸等，會先受到市場負利率情緒的衝擊。「在數據迫使聯準會討論首次降息前，這點不會改變。」

利率偏高導致目前的屋主不願意掛牌出售房屋，因為絕大多數原有房貸利率都在3%左右或更低，以現在市況入手新家代表利率會翻倍甚至更高；這可說是賣方所謂的「金手銬」，而對買方來說代表供應減少。

此外，買方承受能力與一年前相比落差巨大。去年此時30年固定房貸利率平均約為5.5%，以此利率買下40萬元房屋、頭期款付20%的買家來說，今天每月房貸本金加利息較一年前多約420元。