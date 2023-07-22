加州高房價地獄 露營車從度假象徵變成克難住所

有愈來愈多無家可歸的人住進露營車、露營拖車、箱型車或是汽車。(Pexels)

當赫南德茲（Tamara Hernandez）面臨房東將她的租金大漲，她選擇住進一輛露營車。畢爾德（Beau Beard）因為出獄後失去一切，如今也以露營車為家。

法新社報導，像他們這樣的情況，如今在別稱「金州」的美國加州 屢見不鮮。原本象徵在海邊無拘無束過生活的露營車和露營拖車，現在卻日益反映出加州不那麼光采的現實一面，那就是這裡存在住房危機，愈來愈多人負擔不起住在真正的屋簷下。

在富裕的加州，無家可歸的人數竟然占全美國遊民 的1/3。加州的富裕程度，如果它是一個國家，就是全世界第5大經濟體。但根據洛杉磯 街友服務局（Los Angeles Homeless Services Authority）的說法，光是在洛杉磯郡就有7萬5000多位遊民。

同份統計報告還顯示，有愈來愈多無家可歸的人住進露營車、露營拖車、箱型車或是汽車。儘管這些人的確切數量難以掌握，但在洛杉磯與周邊城鎮，這種居住方式形成了一處處臨時營地。

畢爾德的露營車停在洛杉磯觀光鬧區威尼斯海灘（Venice Beach）附近一條不寬的道路上。他指著車子說：「我只負擔得起這個。」

今年6月，洛杉磯的平均房租高達每月2950美元。

畢爾德接近8年前出獄後，搬到加州尋求人生新開始，但事情發展並不如想像的順利。他指出除了租金飆漲，問題還有「找不到工作」。他已經57歲，大多數人不太願意雇用他。

2020年，畢爾德的女友懷孕後，他買了這輛露營車來做為一家人棲身之所。但孩子出生後不久就被市政府官員帶走，理由是嬰兒不能住在這麼簡陋的環境裡。

畢爾德說：「那是我這輩子最糟糕的經驗。」

他表示，這輛露營車不僅導致他的女兒被帶走，也讓他陷入了灰色地帶，可能剝奪他申請到住房補助的機會。

畢爾德解釋：「他們說我們不是真正的遊民，但我們確實無家可歸。」「因此當要申請住房之類的補助，我們都在名單的最尾端。」

他的露營車停在圍繞巴洛納濕地生態保護區（Ballona Wetlands Ecological Reserve）的傑佛遜大道（Jefferson Boulevard）旁，這裡停了一排臨時住家車，儘管旁邊就有「禁止停車」的告示牌。

當中許多車在這裡停了很久，甚至發展出各自獨特裝飾，還有小花園、桌椅及可煮飯的爐子等。也有些人養了狗。

這裡的居民來自美國、歐洲和拉丁美洲。他們就像一個社區，有行為規則，也會守望相助。

然而，這裡的日常生活很辛苦。從事化妝師的赫南德茲說：「你想做一件事，得走10道步驟。」比方她要洗澡，得花上一小時才能加熱足夠的水。

赫南德茲原本住在威尼斯海灘附近的公寓，但她的房租在10年間從450美元一路飆漲到3000美元，逼得她退租。

赫南德茲現在的生活除了麻煩之外，還有感覺被人瞧不起甚至更糟糕對待的壓力。她說：「我不知道他們為何痛恨我們。這很荒謬。我們是好人。」