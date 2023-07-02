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買房選擇愈來愈少 待售屋少29% 59周來首見

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買房選擇愈來愈少 待售屋少29% 59周來首見

編譯周芳苑／綜合2日電
不只是待售屋存量減少，新屋開工也不如以往。（Getty Images）
不只是待售屋存量減少，新屋開工也不如以往。（Getty Images）

目前在成屋市場買房選擇餘地很小，由於待售屋存量吃緊的情況日益嚴重，買房的選擇將愈來愈少。

根據房屋買賣網站Realtor.com，6月待售房屋數較去年同期增加7%，但6月最後一周與去年同期相較卻負成長，59周以來首見衰退。

6月最後一周新掛牌求售的房子數量較去年同期大減29%，減幅比過去幾個星期大。

根據房貸利率資訊網站Mortgage News Daily，30年固定房貸利率29日再漲破7%，房貸利率續漲削弱屋主換屋動機，多數既有屋主支付的房貸利率低於4%，有些甚至不到3%。

房屋市場供應吃緊，房價不太可能下跌。房價去年6月飆至最高點，較疫情前上漲45%，之後由於房貸利率倍增，房價反轉下跌，衡量全美房價的「史坦普-凱斯席勒全國房價指數」(S&P Case-Shiller)，房價在1月已觸底。

史坦普道瓊斯指數公司(S&P DJI)總經理拉扎拉(Craig Lazzara)表示，廣泛基礎支撐著房價持續回升。

根據全國房地產商協會(NAR)， 5月用以衡量成屋簽約數量的「待完成銷售」(Pending sales)較前一個月減少近3%；首席經濟學者勞倫斯·尹(Lawrence Yun)說，儘管如此，房地產市場平均每一個掛牌求售的房子接獲三人報價，因待售屋存量偏低，房屋持續供不應求。

全美建築業者是房屋供應吃緊的最大贏家，根據人口普查局，5月建商業績較4月大增12%；有些建商擁有房貸部門，一直為買家壓低利率，5月已售出但未開工的房屋數量是去年同期兩倍。

一家庭新屋開工終於增加，但仍遠低於歷史水準。經濟大蕭條以來，建商的新屋建築一直過少，整體而言，疫情引發買房擠兌前，房屋市場供應量不足。

理財業者Bleakley Financial Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)說，建商因需求增加而興奮，但成屋市場蕭條、並經歷嚴重的停滯性通貨膨脹(tagflation)，交易量少但價格仍非常高。

房價 利率 大蕭條

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