麻州鱈魚角歷史小屋擬收回 77年租戶遭驅趕

國家公園管理局針對麻州普羅溫斯敦海濱具有歷史意義的八棟沙丘小屋，提出10年期承租計畫，而且為了推動計畫執行，公園局要求現有住戶一律搬家，引發九名現住戶抗議。(公園局官網)

國家公園管理局針對麻州 普羅溫斯敦(Provincetown)海濱具有歷史意義的八棟沙丘小屋，提出10年期的承租計畫，而且為了推動計畫執行，公園局要求現有承租戶一律搬家，引發九名現住戶抗議，其中包括在此居住已長達77年的藝術家德爾迪奧(Salvatore Del Deo)。

高齡94歲的德爾迪奧早在1946年，因為協助好友，也就是第一代屋主施內爾(Jeanne Schnell)維修小屋，獲得後者回報，將小屋贈與德爾迪奧夫婦，定居至今並持續繳納房屋稅。

不過最近，公園局得知施內爾女兒艾德麗安(Adrienne Schnell)已於2016年去世後，堅持小屋終身承租合法繼承人並非德爾迪奧，而是艾德麗安，並以此為由，禁止德爾迪奧進入已居住70多年的小屋，並要求他必須在27日前搬走私人物品，交出鑰匙。

對此，德爾迪奧兒子羅莫洛(Romolo Del Deo)非常不滿，向波士頓 環球報表示：「我們如今甚至不被允許承租小屋，我們不是他們的敵人，但卻被他們視為敵人般對待。」

德爾迪奧也以聲明表示：「我們是鱈魚角國家海岸一份子，創建該園是為了保護自然環境和民間遺址，將沙丘小屋改造成波將金村(Potemkin village)並無法保護環境，小屋建築將會延續，但文化將受到破壞。」

而且最令德爾迪奧家族不滿的是，德爾迪奧已故妻子約瑟芬(Josephine)還是當年說服普羅溫斯敦將小屋產權割讓給鱈魚角國家海岸的關鍵人物，德爾迪奧在收到遷移通知書後，向媒體控訴公園局對承租戶的處置失當：「就我們長期對公園的善意付出，這真是徹頭徹尾的背叛。」