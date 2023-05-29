房市降溫 房產經紀「無法賺那麼多錢了」半年6萬人離職

隨著房市降溫，數萬個房地產經紀人也離開房仲產業。圖為知名房介公司REDFIN。（美聯社）

隨著房市熱潮興起，房地產 經紀人工作也跟著繁盛，反之亦然；諮詢公司Reventure Consulting分析「全國房地產經紀人協會」(National Association of Realtors)的數據顯示，隨著房市降溫，過去六個月已有6萬以上房地產經紀人離開該行業。

去年10月全國房地產經紀人協會的成員人數多達160萬人，為史上最高，而今年4月則減少至約153萬7000人。

新冠疫情爆發一開始，隨著房價 及銷售飆升，許多人投入賣房工作。從事房地產經紀人工作的人數從2020年3月137萬2000人增加至2021年3月的146萬3000人，2022年3月再增加為153萬1000人。

Reventure Consulting執行長格利(Nick Gerli)告訴Axios新聞網站：「歷史上，任何時候只要房價真正上漲，房地產經紀人就會湧入市場。許多人將其視為從房市熱潮中賺錢的一種途徑，通常能快速獲利。」

然而，現存獨棟房屋的銷售，從2021年1月的666萬套房屋高峰，降至2023年4月的385萬套，減少了42%。

Reventure Consulting估計，房地產經紀人的平均年度佣金於2021年1月達到8萬4355元的高峰，但2023年4月降至5萬6632元。

房地產公司Redfin報告，從2022年4月到2023年4月，中位數價格下降4.1%、即1萬7603元，標誌有紀錄以來幣值方面的最大跌幅，也是自2012年1月以來百分比方面的最大降幅。

30年期固定利率 抵押貸款(fixed-rate mortgage)利率於2022年底短暫超出7%的平均水平，2023年仍超過6%，部分潛在的買家因價格過高而退出市場。

格利直言：「房地產經紀人再也無法賺那麼多錢了，我們正處於房地產經紀人退出的初期階段。」

不過另一方面，房地產經紀人的人數仍處於歷史高峰附近，而儘管某些市場的價格與銷售下滑，但房市仍保持彈性。

全國房地產經紀人協會並未追蹤房地產經紀人的佣金，但表示：「報酬總是可以協商的，我們鼓勵消費者與他們的房產經紀人討論，以了解並就他們期望的報酬達成協議。」