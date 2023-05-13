憂刪預算 非營利組織：削減租金補助 重創230萬戶家庭

擔心眾院共和黨大刀一砍，刪去聯邦的租金補助項。圖為住房租金維權組織在紐約州長辦公室前示威抗議，反對迫遷。(美聯社)

眾院 共和黨團上個月以些微優勢通過刪減非國防支出至2022年額度的提案，其中削減低收入 戶房租補助款23%，對此，非營利組織「全美低收入者住房聯盟」(National Low Income Housing Coalition)提出警告，當前通膨居高不下加上租金 上揚，若再減少房租補助，將直接衝擊國內約230萬戶低收入家庭的生計。

「全美低收入者住房聯盟」總裁兼執行長揚特爾(Diane Yentel)提出警告表示：「眾院共和黨團的提案將對社區內無家可歸以及有居住危機的居民，帶來巨大的負面影響。」並強調：「一旦提案通過，意味著社區將不得不從已擁有並需要的人手上，奪走房租補助款。」

儘管眾院共和黨團提出的刪減非國防支出法案，最終可能無法通過，但希望藉機迫使拜登總統重回談判桌，因此揚特爾擔心白宮會迫於現實、選擇妥協，同意刪減住房基金，以達成換取提高債務上限，確保聯邦財政部能夠支付政府支出。

揚特爾表示：「在租金如此高漲之際，加上疫情期間的資源耗盡，社區許多無家可歸者正在增加，如今比以往任何時候，更無法接受刪減經費，我們急需增加對低受入戶的補助。」

根據realtor.com統計資料，今年3月至4月，房屋租金上漲0.6%，為過去一年來最小增幅，但從2021年1月至2022年1月，房租平均上漲達16.4%。

保守派的傳統基金會(Heritage Foundation)研究員格瑞斐斯(Joel Griffith)表示，聯邦住房與都市發展部(HUD)預算已經失控，房資補貼需要成為「提供給真正有需要的人的臨時補助計劃」。

密蘇里州民主黨籍聯邦眾議員克利佛(Emanuel Cleaver)指控該法案「極具攻擊性」並「對公共住房視而不見，將進一步削弱國家本已短缺的經濟合宜住宅。」根據realtor.com最新估計，國內缺少650萬間住房，但是朝野政黨至今毫無作為，克利佛表示：「這個國家現在經常發生的事，就是為配合政治需要，大膽又短視地去分裂人民。」