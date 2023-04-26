法拍房屋所得因欠稅全歸政府 94歲老婦不服 上訴最高院

明州94歲老婦人泰勒為自己爭權益，一路告到聯邦最高法院。(取自Pacific Legal Foundation)

明尼蘇達州 94歲老婦人泰勒(Geraldine Tyler)因欠稅1萬5000元，名下的共有公寓遭到法拍，但她竟然連一毛錢都沒拿到，於是她怒告當地郡政府獨吞房款扣除欠費後的2萬5000元利潤 ，一路上訴到最高法院，大法官 26日似乎很同情這位原告。

泰勒1999年在明尼亞波利斯市北邊買了間單房公寓，住了10多年後，搬到安養中心，2011年起就未繳房屋稅和管理費，結果欠了2311元房屋稅和1萬3000多元利息和罰款等費用。2015年公寓被郡政府沒收。翌年，郡政府將公寓拍賣，得款4萬元，剩餘2萬5000元的獲利竟不分給她。

2022年2月，聖路易聯邦第八巡迴上訴法院駁回太平洋法律基金會(Pacific Legal Foundation)代表泰勒提告的官司，原告不服上訴到最高法院。

大法官無法判決款項歸屬，但最高法院至少可以替她爭取發回地院重審的機會，根據理由沒收人民財產抵償欠稅或欠費違背憲法第五修正案「沒入」條款： 沒收人民財產時，應適度賠償損失。

大法官戈薩奇質疑，政府權力大到可以沒收欠稅房子，拍賣後獨吞利潤嗎？價值百萬元的房子，因屋主欠稅5000元，售後所得難道全歸地方政府？

首席大法官羅伯茲也懷疑，地方政府若真有這麼大的權力，那憲法的沒入條款就喪失意義。

自由派大法官傑克遜卻認為，如果最高院做出對泰勒有利的裁決，影響非同小可，會不會造成「更大，更實際」的問題？

明尼蘇達州法律規定，屋主有三年的時間可以繳付稅款，也給屋主買回被沒收房產的機會，代表州政府的律師說，美國法律向來主張，地方政府經合法程序可沒收違規財產，不需賠償。