我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中外長秦剛 3個月晉升為國家領導人 創官場傳奇

矽谷銀行未來2周關鍵 投資人：別指望聯邦賠款

新屋少、低利購屋者不賣 房屋庫存探新低 都會區難買房

編譯潘勛／綜合11日電
房地產仲介商的數據顯示，一些新構工不多的都會區，庫存屋快逼近史上最低。(美聯社)
房地產仲介商的數據顯示，一些新構工不多的都會區，庫存屋快逼近史上最低。(美聯社)

房貸利率在上升，全國房市顯然正降溫，但在某些都會區如紐約州水牛城及康乃狄克州哈特福(Hartford)，房屋庫存逼近史上最低，新建房屋也不多；專家表示，全國房屋庫存量低，是因2020、2021年的房貸利率低，現在飆了近一倍，那兩年購屋屋主可不願賣掉現有房屋，然後以遠高得多的利息買新屋。

「時代」(Time)雜誌報導，房屋庫存自2008年經濟大衰退以來，一直往下掉；投資人四處購屋，加上更多上年紀的人決定留下來養老，是兩大原因。

有些房市分析師預測，隨著建設公司急忙地蓋好新屋，房屋庫存會開始上升；但根據房地產仲介商Redfin集纂的數據，一些新建房屋不多的都會區，庫存屋快逼近史上最低。

在哈特福，去年12月推上市的所有房屋只要1.4個月就賣光；做房地產仲介23年貝姬‧柯拉迪斯(Becky Koladis)表示，自己從沒想過會見著購屋需求如此孔急，簡直沒多少可挑。

依Redfin數據庫，哈特福自2021年中段以來，房屋去化率一直不到兩個月；但相形之下，在2019年2月去化率為5.9個月。過去幾十年，專家認為供需平衡的住居市場的去化率在4到6個月之間；Redfin首席經濟學者費爾魏瑟(Daryl Fairweather)表示，但那種狀況自上次房市觸底以來就看不到了。

全國房屋庫存如此之低，首因是許多屋主牢守2020、2021兩年史上最低的購屋利率；房地美(Freddie Mac)表示，房貸利率此後竄升，到3月9日30年期固定息房貸來到6.7%，相形一年前增加近一倍。如此意味以低利率購屋或轉房貸的屋主不願出售自家房子，再用遠高得多的利率買另一戶。

庫存低，讓挑買房屋過程變得比尋常時節更痛苦，心中五味雜陳，原因在買家發現可以選的實在不多。他們必須抉擇要付高價買庫存裡現可購到的成屋，還是要等；可是這一等只怕要很久。

Redfin數據指出，全國人口最密集的100個都會區當中，庫存量最低的是紐約州羅徹斯特(Rochester)，為1.2個月；紐約州水牛城1.4個月；賓州艾倫鎮(Allentown)1.5個月。

房地產仲介商的數據顯示，一些新建房屋不多的都會區，庫存屋快逼近史上最低。(美聯社...
房地產仲介商的數據顯示，一些新建房屋不多的都會區，庫存屋快逼近史上最低。(美聯社)

利率 紐約州 房地產

上一則

2023芝加哥瀕危建築 市區摩天樓列榜首

延伸閱讀

新利空又來 比特幣一度跌破2萬大關

新利空又來 比特幣一度跌破2萬大關
全美百大都市成屋 一般家庭僅四分之一「可負擔」

全美百大都市成屋 一般家庭僅四分之一「可負擔」
房貸利率仍高 南加房市轉好

房貸利率仍高 南加房市轉好
房貸利率上揚嚇退買主 房價下跌

房貸利率上揚嚇退買主 房價下跌

熱門新聞

房租持續上漲，全美14個都會區的一房公寓，平均月租已達2000元。圖為紐約布魯克林房屋仲介展示的租屋廣告。(Getty Images)

租金瘋漲 14城「單房公寓」月租破2000元 紐約最嚇人

2023-03-03 22:06
圖：pixabay

教你14招降低貸款利率 減少月供金額

2023-03-04 06:30
房地產仲介商的數據顯示，一些新構工不多的都會區，庫存屋快逼近史上最低。(美聯社)

新屋少、低利購屋者不賣 房屋庫存探新低 都會區難買房

2023-03-11 23:53
統計數據顯示，美國許多主要城市的房地產市場上，出現愈來愈多購屋並未當做主要居所的非自住屋主。(美聯社)

75%付現鈔…投資客現金買房激增 首購族遭排擠

2023-02-26 22:49
新冠肺炎疫情與遠距辦公重創世界商用不動產市場，全球超級富豪仍聚焦投資這塊市場。（歐新社）

全球超級富豪去年砸逾4000億美元 投資商用不動產

2023-03-01 01:20
Bankrate近日公布「最適合首次購房都會區」榜單，德州奧斯汀奪冠，而華府都會區因就業增長慢、通勤時間長而墊底。（取自Bankrate網站）

全美最適合首次購房都會區 華府墊底

2023-02-28 12:45

超人氣

更多 >
挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看
習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語
有人存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行被迫找警方處理

有人存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行被迫找警方處理
要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬

要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬
美10大生活最貴城 加州占3個

美10大生活最貴城 加州占3個