我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

高院今聽拜登「學貸減免」辯論 判決何時恢復還款

全美最適合首次購房都會區 華府墊底

記者張筠／華盛頓即時報導
Bankrate近日公布「最適合首次購房都會區」榜單，德州奧斯汀奪冠，而華府都會區因就業增長慢、通勤時間長而墊底。（取自Bankrate網站）
Bankrate近日公布「最適合首次購房都會區」榜單，德州奧斯汀奪冠，而華府都會區因就業增長慢、通勤時間長而墊底。（取自Bankrate網站）

金融服務公司Bankrate近日公布「最適合首次購房(first-time home buyers)都會區」榜單，華府都會區因就業機會增長慢、通勤時間長，綜合成績在全美50大都會區中墊底，此外疫情期間大華府的房價飆升，至今尚未完全落回正常水平，因此對首次購房的民眾也不太友好。

Bankrate根據四大標準衡量全美50大都會區的情況，包括房價與薪資水平、房產資源的緊俏程度、就業市場和工作前景、健康水平及文化多元性。

綜合結果顯示，全美最適合首次購房者投資的是德州奧斯汀(Austin)都會區，因該地區就業市場活絡，工作機會增長率達9%，在全美也排名第一；綜合排名第二、三的分別為密蘇里州的堪薩斯城(Kansas City)和北卡的羅里(Raleigh)都會區，這些地區可負擔住房資源較充足，地方經濟有活力，房產市場也比較沒有泡沫，堪薩斯城的住房可負擔程度排名全國第三，羅里則在房產市場活絡單項中排名第一。

奧斯汀房產經紀委員會主席傑克森(Ashley Jackson)表示，從前奧斯汀只是一個小鎮，可負擔房產資源充足，在連鎖餐廳用餐在當地都稱得上是高級體驗，如今奧斯汀迅猛發展成一座新興城市，蘋果、亞馬遜、谷歌等科技巨擘紛紛在這裡設商店，加上德州大學(University of Texas)和豐富的音樂文化，奧斯汀近幾年吸引人潮流入。

2022年奧斯汀中等收入家庭的平均年收入上升至10萬300元，比十年前增長45%，經濟活絡也讓房價水漲船高，甚至比十年前翻倍，超過民眾的收入增長速度；不過房源充足，且房價已恢復到疫情前的水平，因此去年奧斯汀吸引許多首次購房者。

相比之下，華府都會區(華府-維州阿靈頓-亞歷山卓市)就業機會增長慢、上班通勤時間成本高，就業市場一項中評分較低，房產市場活絡程度也低於全美平均，因此在「適合首次購房」的都會區榜單中排名最後一名，不過大華府的健康水平及文化多元性單項排名全美前十。

在綜合排名中倒數幾名的其他都會區包括，麻州波士頓(Boston)、紐約市(NYC)、加州聖地牙哥(San Diego)以及河濱市(Riverside)。

就業 華府 房價

上一則

昔金融區褪色 芝擬改造環區拉謝爾街

延伸閱讀

2月平均46.7度 華府33年來第2暖冬

2月平均46.7度 華府33年來第2暖冬
調度員缺4成…奧斯汀市議員打911 28分鐘才有人接

調度員缺4成…奧斯汀市議員打911 28分鐘才有人接
華府暖冬創紀錄 高溫或致花期提前

華府暖冬創紀錄 高溫或致花期提前
推介櫻花季 華府櫻花觀光巴士周末上路

推介櫻花季 華府櫻花觀光巴士周末上路

熱門新聞

統計數據顯示，美國許多主要城市的房地產市場上，出現愈來愈多購屋並未當做主要居所的非自住屋主。(美聯社)

75%付現鈔…投資客現金買房激增 首購族遭排擠

2023-02-26 22:49
Bankrate近日公布「最適合首次購房都會區」榜單，德州奧斯汀奪冠，而華府都會區因就業增長慢、通勤時間長而墊底。（取自Bankrate網站）

全美最適合首次購房都會區 華府墊底

2023-02-28 12:45
去年第四季度全國房價較前年同期上漲，但越來越多大都會區域房價下跌。（本報資料照片）

全美40%房地產 家庭年收逾10萬元才買得起

2023-02-09 23:59
示意圖。圖：Pixabay

買房考慮因素之一 先看2022紐約州初中排名

2023-02-04 06:30
全球多國房地產市場依然飄搖。（歐新社）

全球多國房市持續下滑 加劇經濟成長風險 投資恐受影響

2023-02-01 01:43

超人氣

更多 >
北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸
In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣
推特裁員將被迫回江蘇老家 華女難捨金山

推特裁員將被迫回江蘇老家 華女難捨金山
華人風暴中搭機遇強大氣流如坐過山車 乘客驚聲尖叫

華人風暴中搭機遇強大氣流如坐過山車 乘客驚聲尖叫
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」