全球多國房市持續下滑 加劇經濟成長風險 投資恐受影響

全球多國房地產市場依然飄搖。（歐新社）

全球多國房地產市場依然飄搖，因為利率 升高衝擊家庭財務，可能加劇房價 跌勢，正成為全球經濟面臨的另一風險。

彭博資訊報導，本周公布的數據顯示，美國房市下滑進入第五個月，中國房屋銷售續降，澳洲 和紐西蘭兩國的房價依然在跌。房價下跌可能衝擊消費者信心，對家庭支出造成壓力，而且隨著開發商縮減項目以因應房價下跌、需求減弱及借貸成本上升，投資也可能受到影響。

美國去年房貸利率大漲已帶給房市寒意，全年中古屋銷量降幅為十多年來最大，拖累房價下跌，尤其是在舊金山等地區。美國聯準會（Fed）預料將繼續升息，可能加重美國房市壓力。

中國當局雖已加強支持房地產，但房市放緩仍未見緩和跡象。數據顯示，中國1月新屋銷售比去年同期銳減32.5%。彭博資訊分析師認為，北京當局的支持措施不太可能在今年中之前提振銷售。中國房市持續疲軟的前景，可能使經濟學家對中國經濟展望的樂觀預期面臨挑戰。

澳洲和紐西蘭房價在1月下跌後，跌勢可能會繼續，因為這兩地的房市都還未完全感受到去年利率飆升的衝擊。許多紐西蘭家庭使用固定利率房貸，而新的更高利率還沒生效，經濟學家因而預期當地房價將進一步下跌，到2024年初時，將比2021年底的高點跌至少20%。

澳洲也是類似情況，彭博分析師的報告指出，隨著一些房貸今年轉成更高的浮動利率，購房者須償還的貸激額增加，勢將拖累消費支出。

就連韌性高於其他市場的新加坡房市，也在降溫，去年12月的房屋銷售降至接近14年低點。