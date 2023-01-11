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高盛：美國一些過熱蛋黃區房價 可能大跌25%

編譯葉亭均／即時報導
高盛的報告顯示，美國一些過熱的蛋黃區房價恐大跌25%。(美聯社)
高盛的報告顯示，美國一些過熱的蛋黃區房價恐大跌25%。(美聯社)

高盛集團信用研究人員預期，美國一些房市「過熱」的都會地區，房價可能從高峰水準回跌25%以上。

MarketWatch網站報導，根據卡魯伊（Lotfi Karoui）為首的高盛研究團隊發表的最新房價展望，房價可能會大幅修正的都會地區包括加州聖荷西（San Jose）與聖地牙哥（San Diego）、德州奧斯汀（Austin）與亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）。

該團隊指出，在一些可能面臨最大跌幅風險的房市，今年來已房價已跌了至少10％。

雖然房價劇跌可能代表在2022年或2021年底開始借入的房貸有逾期未還款的局部風險，但預料跌勢不會大到美國房市處處都面臨威脅。

以全美而言，高盛團隊預期房價今年會比2022年6月下跌約10%，延續去年下半年估計約4%的回跌走勢。報告指出：「這樣的回檔幅度可能小到足以避免廣泛的房貸信用壓力，顯然不太可能出現全國強制法拍大增。」

自從聯準會去年3月開始大幅度升息抑制高通膨後，美國房市景氣就呈現斷崖式下滑。不過，根據德意志銀行的資料，美國房價從2020年3月以來上漲了40%。

高盛最新的房價預測依據的前提是，預料聯準會接下來會在一段較長的時期，把利率維持在高檔。分析師預期，預估年底的30年期固定房貸利率會達6.5%，但明年回落至6.15%，「這條路會導致買房的可負擔能力逐漸惡化」。

房價 高盛 利率

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