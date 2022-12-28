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台積電效應旺到鳳凰城 房仲說業績暴增 七成賣投資客

編譯葉亭均／綜合報導
拜登總統在12月6日出席台積電鳳凰廠的首部機台進廠儀式。（路透）
拜登總統在12月6日出席台積電鳳凰廠的首部機台進廠儀式。（路透）

「護國神山」台積電以往只要宣布設廠消息，就會帶動當地房價大漲一波，如今，隨著該公司在亞利桑那州興建晶圓廠，這股「台積電效應」也出現在鳳凰城。

日經新聞報導，在鳳凰城擔任房仲長達十年的陳雅玲（Yalin Chen Dorman）近期發現自己在這座沙漠城市北部的業務大增。她說：「以往，人們只有要出城前往滑雪勝地和親近大自然時，才會來到大鳳凰城這一帶。」她向日經的記者展示一棟社區型房子，社區周邊的大片土地還點綴著仙人掌。

鄰近此處十分鐘車程之地，正是讓陳雅玲如此忙碌的原因：台積電正在當地蓋一座大型晶圓廠，9000名營建工人正忙碌進行建造。

陳雅玲說：「在台積電2020年中宣布設廠後，我立刻收到許多詢問，首先是來自住在加州的亞裔社群，接著詢問來自全美各地。去年，我賣了大約70個上架物件，其中七成賣給押注這個城市會出現半導體榮景的投資客。」

這種「台積電效應」以往不斷發生。從台灣到日本的城市，每當台積電宣布蓋新廠時，當地房地產需求就會飆高。

這回新鮮的是，台積電對房地產的拉抬效應也在美國發威。台積電400億美元廠房的第一階段2024年起將生產4奈米晶片，第二階段預定2026年前生產3奈米晶片。奈米尺寸愈小，晶片就愈先進且威力更強大。

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳12月初在台積電亞利桑那廠的首部機台進廠儀式舉行當天，向日經記者表示：「這是從沙漠崛起的科技奇蹟。我們最先進的晶片總是在台積電最先進的晶圓廠製造，而我完全預期將如此延續。」

即將造就亞利桑那州半導體榮景的，還有台積電的供應商。例如氫氟酸供應商台灣僑力化工（Sunlit Chemical）與電子等級異丙醇製造商李長榮化工都正在當地設廠，以滿足當地日益提高的需求。

台積電供應業者、美國半導體材料領導業者英特格（Entegris）執行長羅伊（Bertrand Loy）表示，正考慮在美國與亞洲廠擴大產能，「這不是選擇在這裡或那裡的問題，而是必須兩地都進行」。他說，英特格尚未決定在美國的設廠候選地。

台積電表示，在亞利桑那州的投資將直接創造至少4,500個工作和約1萬個供應鏈相關工作機會。

台積電 晶片 投資

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