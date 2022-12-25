我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大規模老人病歿 專家：中疫情快速達峰引不必要死亡

穩交超過一年 宋仲基女友疑已有孕「現身婦產科」

房市低迷非壞事 Fed暴力升息正希望藉此抑制通膨

編譯林奇賢／綜合外電
聯準會今年來連續升息已造成美國房市冷卻，但這正是Fed要的效果，而非失誤。（美聯社）
聯準會今年來連續升息已造成美國房市冷卻，但這正是Fed要的效果，而非失誤。（美聯社）

聯準會（Fed）今年來連續升息已造成美國房市景氣下滑，但這正是Fed要的效果，而非失誤。房市降溫可能有助美國未來一年減少經濟活動，並壓低通膨。

華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文表示，通膨的頑強令人猝不及防，迫使Fed今年政策轉向，一連升息七次，把聯邦資金利率目標區間調高到4.25%到4.5%，美國30年期房貸固定利率也跟著從3月的4%左右升到今秋的7%；近期回落到6.3%。另據房貸銀行家協會（MBA），購買中位數價格房屋的每月須繳房貸金額已比今年初大增43%。

較高的利率會抑制支出、企業聘僱與投資，進而控制通膨。對利率敏感的房地產業往往首當其衝，但今年房市降溫的速度和程度，讓長期市場參與者也感到震撼。

1978年進入房貸產業的巴恩斯（Lou Barnes）表示：「這大致是我看過最嚴重的利率震撼。」他還告誡，升息的效果尚未完全發揮。

然而，這可能對壓低通膨帶來強而有力的效果。在先前租金和房價大漲下，居住項目也大幅度推升通膨。在美國，居住項目占消費者物價指數三分之一，並占個人消費支出（PCE）物價指數的六分之一，後者是Fed偏好的通膨指標。

如今美國房價下跌、租金成長幅度大幅放緩，讓居住項目有望在明年大幅減少對通膨的貢獻，這是Fed官員預期明年底的通膨年增率降到3.1%的原因之一；相形下，當前的通膨率落在6%左右。

房市買家近來屢屢展現觀望態度，而已鎖定低利率的賣家出售房屋的理由也不多。11月成屋銷售連10個月下滑，改寫史上最長連跌紀錄，而房利美和高盛的經濟學家預測，明年成屋銷售將不到400萬戶，比2006~2011年的房市泡沫破裂的水準還低。

租金成長也已趨緩，因過去兩年建立家庭的熱潮似乎告一段落、公寓新戶供給達到40年來高點。

RealPage房市經濟學家帕森斯（Jay Parsons）指出，租屋需求通常會在春末進入大學畢業季時增加，但今年卻沒發生，「我們從沒見過這種情況，就業成長如此之快，但任何類型的居住需求卻這麼低」，可能是因新冠疫情「提前」釋放未來的需求。

這可能也會連累家用電器、翻修、搬運服務等產業的需求。例如，Mt. Diablo Landscaping業主迪亞波羅（Dan Diablo）說：「現在沒人花2萬或3萬美元進行露臺翻新」。

利率 租金 升息

上一則

舊金山地價跌谷底 有利政府建造可負擔住宅

延伸閱讀

你的禮卡快過期了嗎 全美平均每人還有175元餘額

你的禮卡快過期了嗎 全美平均每人還有175元餘額
通膨嚴重所致？ 南加好市多5元吃飽「良心」熟食區大排長龍

通膨嚴重所致？ 南加好市多5元吃飽「良心」熟食區大排長龍
房貸利率降至6.27% 專家看跌

房貸利率降至6.27% 專家看跌
通膨論戰第二回合：「暫時隊」會贏「結構隊」嗎？

通膨論戰第二回合：「暫時隊」會贏「結構隊」嗎？

熱門新聞

聯準會今年來連續升息已造成美國房市冷卻，但這正是Fed要的效果，而非失誤。（美聯社）

房市低迷非壞事 Fed暴力升息正希望藉此抑制通膨

2022-12-25 23:25
截至8月，舊金山今年要求房客搬家的最高「買斷」金額是41萬元。（取材自臉書）

金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

2022-12-13 01:10
住房成本高漲，老年人淪為遊民的問題日益嚴重。（Getty Images）

美住房成本高漲…老人無家可歸淪落街頭 日漸增多

2022-12-12 22:57
Photo by Petr Macháček on Unsplash

紐約人都在抱怨什麼？紐約市政熱線311科普

2022-12-08 16:55

超人氣

更多 >
平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖

平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖
港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康
郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍
冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家
炸彈氣旋急凍 美國至少23死 這8州和北極一樣冷

炸彈氣旋急凍 美國至少23死 這8州和北極一樣冷