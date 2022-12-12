美住房成本高漲…老人無家可歸淪落街頭 日漸增多

住房成本高漲，老年人淪為遊民的問題日益嚴重。（Getty Images）

受到住房成本一路高漲的影響，美國老年人淪落街頭的問題日趨嚴重；華爾街日報分析，平價住房數量不足、疫情紓困 計畫結束等因素，使得愈來愈多老年人變得無家可歸。

住在愛達荷州波夕市(Boise)的62歲退休 社工人員黛比‧休爾利(Debbie Sholley)原以為自己退休生活肯定過得安逸，結果卻因為房東頻頻漲租，超出她的負擔範圍，讓她擔心很快就要露宿街頭。休爾利的丈夫2020年感染新冠病毒過世，她則有著多種肺部疾病，已經無法工作。

她說：「想到接下來的狀況便覺得可怕，我能去哪裡？」她表示：「從沒想到我會淪落到這種地步。」

報導指出，休爾利是全美各地愈來愈多遭逢變故而無家可歸，或即將淪落街頭的老年人真實縮影。位於多個城市的遊民收容中心與老年人輔導團體表示，與幾年前相比，如今迫切需要解決住房問題的老年人口明顯增加，原因包括房租飛漲、平價住房全國各地都數量不足，以及疫情期間的聯邦禁止逼遷令等補助計畫以經結束。

報導指出，老年人面臨淪落街頭危機，波夕市特別嚴重。根據房地產公司Zillow Ｇroup統計，從2019年1月以來，波夕市一般房租已從每月1213元漲至1778元。波夕地區房地產仲介協會(Boise Regional Realtors)指出，從2019年1月以來，艾達郡(Ada County)獨棟式民宅售價中位數已從31萬6999元漲至現在的52萬5000元。

愛達荷州健康照護協會(Idaho Health Care Association)指出，由於人手不足或財務問題，有輔助看護的養老院(assisted living facilities)疫情期間在波夕地區有九家關閉，使老人住屋問題雪上加霜。

波夕市中心區舊倉庫改建為遊民收容所，工作人員表示，當地醫院紛紛把一些無家可歸的老人送來，有些老年人抵達時還穿著醫院的病袍。

非營利組織「傑西之樹」(Jesse Tree)疫情期間協助休爾利申請紓困補助，好讓她有錢繳交每月1550元的房租。休爾利說，去年房租從1200元漲到1550元。

她說，每月領取的殘障福利及社安金遺孀津貼加起來約有1700元，但常常因為遲繳房租而面臨遲交罰款，退休帳戶則因為先生生病的關係，幾年前就已提領一空。