夫妻買景觀房「富士山美景在眼前」 1年後全毀了

一對夫妻本來買下一間能眺望富士山美景的房子，但之後卻因為隔壁建案而變調。富士山風景示意圖。(Getty Images)

在挑選理想住處時，視野是考量的項目之一。然而有時卻會碰到在購入物件的當下，雖然對四周景色很滿意，但隨後因為其他建案的關係，導致眼前美景遭到遮蔽的狀況，進而引發糾紛。

根據日本 媒體「ESSE Online」報導，化名「M先生」的男性因為妻子懷孕的關係，決定找尋一間屬於自己的宅邸。後來他們看上了一間兩層樓的平房，這間房子最大的特點，就在於能從二樓客廳窗外直接看到富士山。為了搭配這樣的視野，二樓還特別裝設了巨大的落地窗，方便觀賞美景。

入住之後，M先生的妻子對這間住宅非常滿意，經常一邊曬衣服，一邊眺望遠方的富士山。然而，就在入住的一年後，隔壁卻開始蓋起了三層樓高的樓房，不只把富士山的景色完全蓋住，且因為受到陰影影響的關係，平常曬衣服效果也變得很差，讓M先生夫婦相當錯愕。

一級建築師大島健二解釋，這種因為其他建案影響，結果導致周邊環境變化的狀況十分普遍，建築師應該在事前就好好說明清楚。另外，屋主在置產之前，也該根據自身考量做出調整，例如若是將看富士山列為第一優先條件，最好應該加蓋第三層和頂樓，或是加裝特別的觀賞用窗戶，比較不會受到影響。