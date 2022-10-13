30年房貸利率6.92%「20年新高」放貸業者利率破7%

30年房貸平均利率已升至6.92%，創下20年來的新高點，許多想購屋的民眾，想到每月的利息負擔，不禁卻步。(路透)

房地美(Freddie Mac)13日表示，30年房貸平均利率已升至6.92%，創下20年來的新高點，許多放貸業者的利率突破7%；一年前，平均利率才3.05％。

房貸的平均利率從上周6.66%提高到本周新高，也打破金融危機以來的記錄；和8月相較，足足多出兩個百分點，上升速度幾乎可和聯準會 打擊通膨的加息力道媲美。

房貸利率快速上升，對房地產市場絕非好事，因為許多想購屋的民眾，想到每月的利息負擔，就不禁卻步。

根據華爾街日報母公司經營的Realtor.com的估算，中收入家庭付出20％頭款後，現在只負擔得起33.9萬元的房子，不像今年1月，還買得起44萬9000元的房子。8月，美國住房的中價位是38萬9500元。

高利率導致房市與貸市雙雙走疲，黑武士貸款 技術與資料公司(Black Knight Inc.)說，過去3個月來，鎖定的房貸總量下滑了30％，和去年比，更少了60％。從8月到9月，為了從房屋調出錢來用，重新鎖定貸款的總量也減少了26％。

桑波恩房貸公司(Sanborn Mortgage Corp.)總經理門納賢(Michael Menatian)說，「電話幾乎都不響了，真的好安靜，好安靜啊」。

房貸利率通常跟隨著10年期政府公債的殖利率 起伏，目前殖利率約為4％。聯準會開始加速升息以後，借貸的成本就不斷升高，但是物價仍不見下降。

聯邦住房抵押貸款公司房地美首席經濟學家凱特(Sam Khater)說，從資料可以看出，美國經濟持續展現兩大面貌：就業市場強勁，薪資不斷增加，消費者還可維持收支平衡；通膨夢魘揮之不去，經濟退縮陰影籠罩，房價越來越不親民，購屋需求隨而陡降。