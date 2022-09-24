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分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個

美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個

編譯陳韻涵／綜合24日電
圖為西雅圖房屋掛牌求售。(路透)
圖為西雅圖房屋掛牌求售。(路透)

房地產經紀公司Redfin最新研究指出，犯罪潮正席捲西岸並衝擊房市，西雅圖房屋銷售下滑34%，成為全美冷卻最快速的房屋市場；全美冷卻最快速的20個房市中，加州占六個，東岸佛州則有五個。

Redfin研究利用去年2月到8月的年度房屋售價、價格變化與房市供應數量等數據，評估全美人口最多的樞紐城市，結果發現房市冷卻的地區大多分布在西岸沿線，其中又以西雅圖房市的冷卻速度最快。

犯罪率高 西岸房價下滑

據分析，西岸都會區房價下跌，主因是供應過剩，加上房貸利率上升、犯罪率提高，以及可能的經濟衰退阻卻大量居民外流。

聖地牙哥和聖荷西等地的西岸居民看著房價自新冠肺炎疫情以來飆漲，如今房市迅速冷卻；除西岸之外，疫情期間的購屋熱點如鳳凰城、拉斯維加斯及達拉斯的房市也在遠距工作優勢消退後迅速降溫。

在民眾逐漸擺脫疫情回歸正常生活之際，相較近年的房價自由落體，目前整體房市依然膨脹，但Redfin研究顯示，在西雅圖及太平洋沿岸的高價市場，這般復甦幾乎無感，購屋者仍受到房價快速上漲的衝擊。

聯準會21日升息三碼，這是今年3月來第五度升息，購屋成本再上一層樓。

西雅平均房價約77萬5000元，同比去年截至8月22日的兩周內成交房屋量減少約34%；但這只比2月以來的年增房價多約23%，顯示房價上漲一年後回跌。

房貸提高 9月破紀錄6%

Redfin指出，造成房市迅速降溫的因素包括，房貸成本提高，光是9月已增至破紀錄的6%。

西雅圖每月房貸中位數以6%來算為4400元，比今年稍早的3300元增加33%，而待售房屋數量比去年增逾100%；這表示西雅圖的買屋者有更多選擇，但市場物件需時更久才能脫手，且房價漲幅比今年稍早時來得小。 

坐落於西雅圖南方約35哩的塔克瑪(Tacoma)是全美房市冷卻排名第十的城市，顯示昂貴西岸都會區周遭房市也受到波及。

拉斯維加斯緊追著西雅圖，名列房市冷卻第二快的城市，拉斯維加斯是疫情之前和疫情期間，在民眾最愛居住的城市中排第二，當地房價每平方尺價格同比去年8月下跌14.5個百分點，8月房屋銷售中位數為41萬6000元。

供過於求 明年房價恐停滯

Redfin首席經濟學者費爾韋瑟(Daryl Fairweather)表示，房市冷卻最快速的城市「都是購房者感受到房價上漲、房貸利率提高和通膨影響最劇烈之處，購屋者放慢腳步，部分歸因於去年房價被高估，且去年創紀錄的低利率使房市過熱」。

高盛(Goldman Sachs )經濟學者近期警告，由於供過於求，明年房價成長可能完全停滯。

穆迪分析(Moody's Analytics)首席經濟學者贊迪(Mark Zandi)8月便示警，若經濟衰退，明年房價可能下跌20%。

圖為加州蒙特利公園市房屋掛牌求售。(Getty Images)
圖為加州蒙特利公園市房屋掛牌求售。(Getty Images)

房價 西雅圖 疫情

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