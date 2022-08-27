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全美房價漲到10年新高 房市若崩…5大都會區首當其衝

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全美房價漲到10年新高 房市若崩…5大都會區首當其衝

編譯陳韻涵／綜合27日電
據預測，未來經濟若衰退，房市泡沫勢將破裂，洛杉磯等五大都會區首當其衝。圖為洛杉磯市房屋掛牌求售。(歐新社)
據預測，未來經濟若衰退，房市泡沫勢將破裂，洛杉磯等五大都會區首當其衝。圖為洛杉磯市房屋掛牌求售。(歐新社)

供給少、需求強、數年低房貸利率，加上新冠肺炎封鎖，使得全美房價漲到十年來高點；房貸公司「房利美」(Fannie Mae)表示，長期房價高於應有價格約15%，未來若衰退，房市泡沫勢將破裂，而這五大都會區首當其衝。

德州奧斯汀

消費者事務(Consumer Affairs)民調顯示，在人口前50多的大城市中，33%受訪者認為奧斯汀將會是全美房市首崩之處。

奧斯汀去年人口約96萬4177人，居民年齡中位數約34歲；疫前家戶收入為4萬6217元，人均收入5萬4414元。

奧斯汀7月房價中位數為65萬元，每平方呎364元，年增18.2%；房屋售價中位數為130萬元，待售房屋平均在市場上停留41天。

若房價跌15%，中位數價格會跌至55萬2500元。

亞特蘭大

亞特蘭大是第二個房市可能崩盤之處，26%受訪者認為可能近期就會跌。

亞特蘭大去年人口約49萬6461人，居民年齡中位數約33歲；疫前家戶收入為6萬6657元，前年家戶收入中位數為6萬4179元。

亞特蘭大7月房價中位數為43萬5000元，每平方呎267元，年增8.7%，房屋售價中位數為39萬5000元，上市房屋平均40天成交。

若房價跌15%，中位數價格會跌至36萬9750元。

加州貝克斯菲爾德

近15%受訪者認為貝克斯菲爾德房市會崩盤，該市去年人口約40萬7615人，居民年齡中位數約31歲；前年家戶收入平均6萬5687元，但2019-20年的人均收入為2萬7309元。

貝克斯菲爾德7月房價登錄中位數為38萬元，每平方呎221元，年增20.6%，房屋售價中位數為36萬元，上市房屋平均46天易主。

若房價跌15%，中位數價格會跌至32萬3000元。

洛杉磯

23%受訪者認為洛杉磯房市會跌，該城去年人口約384萬9297人，居民年齡中位數36歲；前年家戶收入平均6萬5290元，人均收入3萬7143元。

洛杉磯7月房價中位數為100萬元，每平方呎654元，年增4.4%，房屋售價中位數為94萬8000元，上市房屋平均49天轉手。

若房價跌15%，中位數價格會跌至85萬元。

新墨西哥州阿布奎基市

23%受訪者認為阿布奎基的房價會修正，該市2019年人口約56萬513人，居民年齡中位數37歲；疫前家戶收入為5萬5567，人均收入約3萬2216元。

阿布奎基7月房價中位數為33萬2500元，每平方呎188元，年增14.7%，房屋售價中位數為35萬8892元，待售房屋平均在市場上停留51天。

若房價跌15%，中位數登錄價格會跌至28萬2625元。

多達33%受訪者認為，美國房市若崩盤，德州奧斯汀將會是首崩之處。（路透）
多達33%受訪者認為，美國房市若崩盤，德州奧斯汀將會是首崩之處。（路透）

房價 亞特蘭大 洛杉磯

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