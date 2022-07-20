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房價上漲、美元強勢…美國人買不起房紛遷居歐洲

編譯孫梁／綜合20日電
受房價上漲等影響，愈來愈多的美國人選擇遷往歐洲。 (美聯社)
受房價上漲等影響，愈來愈多的美國人選擇遷往歐洲。 (美聯社)

彭博新聞報導，受生活成本升高、房價上漲、強勢美元和國內政爭加深的影響，愈來愈多的美國人選擇遷往歐洲，最受歡迎的國家為義大利、葡萄牙、西班牙、希臘和法國。

蘇富比(Sotheby)國際地產公司表示，今年4至6月，尋求搬到希臘的美國人比去年同期增多40%，公司今年第一季在義大利的收入中，美國人的份額占12%，而去年同期僅為5%。萊坊(Knight Frank)房地產公司的資料顯示，想遷往法國和義大利的美國人至少為三年來最多。

歐洲房地產的主要美國買家傳統上是退休者和富人，隨著遠距工作的興起和中小城鎮的房價相對低廉，歐洲成為更多美國人的居住選擇地，包括在美國買不起房的年輕人。

美國城市的犯罪率升高和政治分歧加深，以及歐元20多年來首次跌至與美元持平，都促使美國人到歐洲尋求更安靜的生活方式。

亞特蘭大40歲的史蒂芬妮·辛克萊(Stephanie Synclair)說，在義大利買房是她多年的夢想，今年4月終於成真。她的亞特蘭大住房是月租3000元，雖然手上有30萬元現金，但房價飆漲使她無法成為屋主，於是轉向喜愛的義大利，在西西里島買下一棟3100平方呎的房子、隔壁一棟小屋和一個800平方呎的店鋪，總計6萬歐元(約合6萬1000多美元)。辛克萊準備遠程工作，說「如果美國的房市不那麼瘋狂，我不會在義大利買房」。

亞特蘭大一棟房子今年6月30日的平均售價為40萬4575元，比去年上漲19%，而西西里島Palermo地區800平方呎住房的平均價格是8萬6560歐元(約8萬8000餘美元)。

美國的ECA僑民顧問公司說：「生活成本升高導致美國任何大城市都比歐洲更貴，以及高昂房價、強勢美元和政治分歧加劇，都是歐洲誘惑力增大的因素。」

但遷居國外並非易事，除需辦簽證外，美國稅法要求所有公民無論在何地居住都要繳稅，身在其他國家的遠程工作者及其美國雇主的稅務問題更複雜。

為解除美國人的後顧之憂，義大利今年晚些時候將為外國人提供遠程工作簽證，還在鄉村地區推出了一歐元買房計畫，售給願意付費裝修的外國買主，以振興當地經濟。

葡萄牙和西班牙都推出「黃金簽證」計畫，分別是投資35萬(約35.7萬美元)和50萬歐元(約51萬美元)就可獲得居住權。葡萄牙的美國人2021年比上年增多45%，西班牙作為美國人最多的歐洲國家，美國出生的居民在2019至2021年間增加了13%。

義大利 房價 工作簽證

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