88萬豪宅住5年驚見滿屋裂縫 屋主無奈「連門都打不開」

英國 一對老夫婦5年前在劍橋郊區購入一棟72.5萬(約88.9萬美元)英鎊豪宅,本想在此安享晚年,不料沒住多久就發現房屋四處出現裂縫,保險 公司更以難以修復為由要求拆除重建,而背後原因與建商未考量到土壤問題有關。

根據英國鏡報(The Mirror)報導,70 歲的馬德琳(Madeline)和 69 歲的普萊斯(Alastair Price)夫婦,倆人從銀行退休後,在2018年購入一棟價值72.5萬英鎊的豪宅,卻僅居住5年就面臨被拆除的命運。

這是一棟位在英國劍橋的獨立式住宅,擁有五間臥室和三間浴室,還可以俯瞰一整片開闊田野,但如今內部卻因土壤膨脹形成數公尺長的裂縫,保險公司將原因歸咎於地基建設不良,於是下令拆除並重建房屋。對此,女主人馬德琳無奈地說,「這真是一場噩夢,裂縫幾乎無處不在,沒有一個地板或牆面是平坦的,我甚至無法打開前門,因為它被卡住了」。

這對夫婦聲稱,地面隆起與潮濕導致的土壤膨脹有關,但建商在建造房屋時卻沒有考慮到這一點,根據當地的建築管理,建商應為該房屋提供10年保固。而在收到拆遷通知後,夫婦倆和他們的黃金獵犬必須先搬出這棟房子,雖他們能獲得6個月租金 的補償,但馬德琳直言,重建至少要費時兩年,這之前他們會搬到此生最後的家,並打算將重建後的房子直接出售。

