30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最

媒體報導，受房貸客戶歡迎的30年房貸固定利率14日升十個基點，達到6.28%，延續13日劇升33個基點的走勢。圖為待售房屋。（美聯社）

因聯準會 傳出消息，升息幅度可能更為激烈，令金融市場為之憂慮，媒體報導，受房貸客戶歡迎的30年房貸固定利率14日升十個基點，達到6.28%，延續13日劇升33個基點的走勢；一周之前，30年期房貸利率為5.55%。

財金頻道「CNBC」14日報導，房貸利率上升，讓住居市場猛然反轉，貸款需求筆直下降；「全國房地產商協會」(National Association of Realtors)指出，房市成交量已連六個月減少。

但CNBC指出，升息迄今對火紅的房價 ，冷卻效應無多；房屋需求量因新冠疫情及供應量創新低，而推到史上最高。

本周利率急劇跳升，幅度是2013年7月發生「削減恐慌」(taper tantrum)以來之最；當時聯準會表示將放緩回購國債，投資人因此購進，讓殖利率 大為飆升。

通膨如脫韁野馬 Fed進入恐慌模式

MND首席營運長葛拉漢(Matthew Graham)表示，回到2013年，聯準會只是單純決定，2008年金融海嘯之後啟動的寬鬆政策應該收些回來；而這次不同，聯準會對通膨如脫韁野馬，已進入恐慌模式。

新冠疫情第一年，聯準會注資到房貸抵押債券，讓房貸利率十多次創新低；聯準會最近已停止對房市的支援，據估很快就會開始倒出所持房貸抵押債券。

聯準會的動作導致1月起利率上升，今年伊始平均利率在大約3.25%，隨後每月調高，5月雖曾短暫緩解，但為時不久。

房價高、利率漲，購屋承受力便因此消失；舉例來說，一棟房屋價格40萬元，首付二成，每月房貸在元月為1399元，現在已增加到1976元，差距達577元，還不包括屋主要付的保險及房地產稅，尤其房價比起去年已漲約20%。