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現在能買房？估價師：這情況買房永遠比租房好

現在能買房嗎？估價師：「這情況」買房永遠比租房好

記者游智文／綜合報導
圖為加州舊金山區住房待售的標識。(Getty Images)
圖為加州舊金山區住房待售的標識。(Getty Images)

美國展開升息循環，「租房好，還是買房好」再成熱門話題。高源不動產估價師事務所長陳碧源表示，只要是經濟成長、溫和通膨的地方，買房永遠比租房好。

他說，不少經濟學家認為，溫和通膨有助於企業獲利與經濟成長，並可讓人們樂於努力工作，很多國家也支持這種說法，致力維持溫和通膨。

但事實上，通膨是一種財富重分配。正如凱因斯所說，通過連續的通貨膨脹過程，政府可以秘密地、不為人知地沒收公民財富的一部分。「用這種辦法可以任意剝奪人民的財富，在使多數人貧窮的過程中，使少數人暴富」。

至於為何少數人可以不變窮反而暴富，關鍵就在是否擁有房地產

陳碧源說，在通膨環境下，所有物價都會逐漸變貴，如同溫水煮青蛙。房租也一樣，不少長期租約房租調整都參考物價指數

許多人說，買房得扛房貸當屋奴，龐大房貸會使可支配所得大減，但選擇租房，隨著房租越來越貴，甚至於高過薪資成長率，到了中後期，為了應付房租，可支配的所得或生活費將愈來愈少。

但若選擇買房，可將居住成本鎖住，當後來物價上漲、薪資增加，但居住成本變動不大下，可支配所得或生活費反而可以提高。

陳碧源表示，現在政府一方面致力維持穩定通膨，一方面政策鼓勵租房，補助租金，而不是提供買房的誘因。長期下來，將使得買房者、有房族享受經濟成長的果實，溫和通膨的好處。

但對無房族而言，到頭來，租得起也變租不起了，階級貧富差距將日漸擴大。

租金 房地產 指數

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