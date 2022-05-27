我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／紐西蘭總理哈佛談禁槍 全場起立鼓掌

新冠疫情延燒兩個寒暑 共存日子還有什麼可期待？

紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩

記者顏伶如／綜合報導
以美國現代史上最低房貸利率買到房子的現任屋主，紛紛發現如今若要換房，開銷將大幅增加。Getty Images
以美國現代史上最低房貸利率買到房子的現任屋主，紛紛發現如今若要換房，開銷將大幅增加。Getty Images

以美國現代史上最低房貸利率買到房子的現任屋主，紛紛發現如今若要換房，開銷將大幅增加。對於美國消費者來說，個人經濟範圍負擔之內的空屋，在房地產市場已經越來越難找到。紐約時報報導分析，許多美國人現在的處境是，現在所住的房子就是住得起的唯一選擇，不管因為房子太小、太大或距離上班地點太遠、跟家人相隔太遠而有換房需求，都只能暫時維持現狀。

報導指出，1980年代中期，全美民眾大約有5分之1每年都會搬家，其中絕大多數是搬到郡裡其他地點。到了2021年，每年搬家的民眾只剩12分之1。房貸申請新案及房屋銷售數量在這段期間裡雙雙走低，民眾花在裝修房子的費用則迅速增加。

對於租屋族來說，繼續與房東續約的比例創下新高，因為房租不斷漲價之際，與房東續約能夠爭取的議價空間，通常比找尋找新租屋處來得划算。房地產服務平台RealPage首席經濟學家帕森斯(Jay Parsons)分析，對租屋族來說，續簽有折扣優惠，搬家則有昂貴開銷，如今租屋市場空房率較高的大樓，通常都是房租單價偏高的。

新冠疫情期間，消費者買房時獲得的房貸利率堪稱美國現代史上最低，平均每5名購屋消費者裡就有4人房貸利息不到5%，半數消費者房貸利息更在4%以下。報導指出，最近這波升息將讓先前取得較好利息條件的屋主繼續住在原本的房子裡。

全美最繁榮的幾個地點，住房開銷通常也首屈一指，經濟學家指出，某些希望尋求更好工作機會的民眾，對於搬往大城市因此卻步，結果將對美國經濟成長造成限制。

哈佛住屋研究聯合中心(Harvard Joint Center for Housing Studies)研究員福斯特(Riordan Frost)說，美國民眾從小到大成長過程中的居住地點，仍深受種族、收入等因素而出現區隔，住在經濟環境較差或種族差異明顯社區的民眾，突破社經條件限制的機會也受到較多限制。

紐約時報報導，未來幾年，許多美國家庭恐將基於各種不確定因素，只能選擇住在原本的房子，無法搬家。

華府居民史威德爾斯基(Joe Swiderski)夫妻從2013年就住在目前的房子裡，育有一雙女兒年齡分別為7歲、2歲。雖然兩人都希望換大一點的房子，卻因疫情期間辦理重新貸款(refinanced)得到2.5%利息，讓換房夢想面臨兩難。

史威德爾斯基說：「哪個因素的影響比較大呢，是庭院比較寬敞，還是房貸利息變高？是房子缺乏儲藏空間，還是要接受漲個不停的房價？最後的臨界點會是什麼，我們可能永遠無法知道。」

紐約時報 疫情 房地產

上一則

供不應求 南加公寓房租暴漲 橙縣、內陸帝國漲幅20年新高

延伸閱讀

拉攏亞裔 好市多賣家鄉味

拉攏亞裔 好市多賣家鄉味
美國4月個人消費支出穩健 通膨暫時回降

美國4月個人消費支出穩健 通膨暫時回降
槍枝已超越車禍 成為美國兒童青少年頭號死因

槍枝已超越車禍 成為美國兒童青少年頭號死因
美國對北京新戰略 中媒：高度警惕這三點

美國對北京新戰略 中媒：高度警惕這三點

熱門新聞

怕錯過好行情，美國屋主急於掛牌進場，新房源供應大增 。美聯社

怕錯過好行情 美屋主急入市 房源供應和降價求售比均增

2022-05-26 23:10
房價持續上升，4月成屋銷售中位數達到39萬1200元，創下近幾年最高紀錄，但因高額房價和貸款利率上升，買家們退卻。（Getty Images）

房價最貴5城都在加州…聖荷西中位價139萬 全美唯一

2022-05-19 22:28
澤西市一棟兩層樓半的民宅2017年發生凶殺案，2019年又因屋況惡劣面臨多項違規；今年這棟房子被列入廢棄物業的名單。如今屋主急欲脫手，開價180萬元。(州府網站)

凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手

2022-05-19 23:20
以美國現代史上最低房貸利率買到房子的現任屋主，紛紛發現如今若要換房，開銷將大幅增加。Getty Images

紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩

2022-05-27 12:44
全美越來越多城市為了吸引遠距辦公者搬來，推出多項優惠政策。圖為科羅拉多州丹佛市。(Pixabay)

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

2022-05-13 12:24
一對美國夫婦過以遊輪為家的退休生活，因為費用比房貸便宜。示意圖非當事人。（美聯社）

西雅圖夫婦退休後以遊輪為家 發現費用還比房貸便宜

2022-05-11 01:23

超人氣

更多 >
德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死
德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺
德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」
德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園

德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園
多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖

多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖