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凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手

編譯林梅婕／綜合報導
澤西市一棟兩層樓半的民宅2017年發生凶殺案，2019年又因屋況惡劣面臨多項違規；今年這棟房子被列入廢棄物業的名單。如今屋主急欲脫手，開價180萬元。(州府網站)
澤西市一棟兩層樓半的民宅2017年發生凶殺案，2019年又因屋況惡劣面臨多項違規；今年這棟房子被列入廢棄物業的名單。如今屋主急欲脫手，開價180萬元。(州府網站)

澤西市(Jersey City)一棟兩層樓半的民宅過去幾年命運多舛，先是在2017年發生一起凶殺案，接著2019年又因屋況惡劣被視為是貧民窟的盤據地；直到2022年，這棟房子面臨市政府的審查，被列入廢棄物業的名單上。如今屋主急欲脫手，開價180萬元。

列入廢棄物業名單的目的主要是以半強迫方式讓屋主面對修繕問題，因為按法律規定，市府最終有權將廢棄建築收回；這棟民宅在超過六個月沒有人住後，終於在日前被列入廢棄物業名單。

然而，屋主急售這間房子最大的挑戰，恐怕仍是2017年的一場凶殺案；當年年僅19歲的男子戴伊(Nasiar Day)刺殺一名四個孩子的父親馬拉維(Jose Malave)，而馬拉維的女友和小孩更目睹全程；事後經戴伊的共犯多梅納(Devante Dormena)描述，兩人行凶的起因只不過是為了偷走一雙球鞋，才闖入民宅。

2019年該房屋又再次登上新聞頭條，成了澤西市檢察官辦公室掃除屋況不佳、有如貧民窟的目標物件之一。

根據「澤西日報」(The Jersey Journal)當年報導，屋主米蘭(Victor Millan)和桑塔納(Juan Santana)已違反諸多規定；在當局突擊檢查期間發現房屋老舊不堪，礙於安全考量不宜居住，並要求當時的房客立即遷移。

自此之後這棟房子就再也沒有人住過，雖然米蘭否認房子年久失修、被視為貧民窟，但也坦承自己已刊登出售廣告兩個多月；米蘭於2001年以22萬的價格購入，如今開價180萬元出售，「如果能將它脫手，那是最好的」。

檢察官

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