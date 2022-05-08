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房價高估73% 穆迪：全美97%城市房價因疫情推高

編譯盧炯燊／綜合8日電
分析指出，部分地區房價過高，未來會下跌約一成。(Getty Images)
分析指出，部分地區房價過高，未來會下跌約一成。(Getty Images)

穆迪公司(Moody's)的分析指出，美國97%城市的房屋價格過高，未來數年部分地區的房價可能下跌10%。

穆迪首席經濟師贊迪(Mark Zandi)在最新的分析中說，新冠疫情推高了全美部分地區的房價，房價最為過高的城市是愛達荷州的博伊西(Boise)，原因是疫情下，不少IT人搬離加州的大城市來到這個小城市，結果造成房價被高估73%。

贊迪預測，疫情期間出現大量買家湧入的南部和西部山區城市，未來幾年房價可能會下跌10%。

他建議，如果可以的話，等待一、兩年才買房子，因為價格過高的城市， 一旦房價下跌時，可以愈跌愈多，可供選擇的也會更多。

贊迪指出，如果一個地區的房地產成本，遠高於房屋價格與收入、租金、建築成本的關係，便可以介定為房價給高估了。

這也解釋了，為何類似博伊西這樣的小城市，居然在房價給高估的名單上高踞榜首，而不是像紐約、舊金山這類傳統高房價城市。這些大城市房屋平均尺價或許更高，然而那裡的市民通常收入更高，可以承受更高的房屋成本。

在博伊西之後，排第二房價格過高的是德州謝爾曼-丹尼森(Sherman-Denison)，超價60%，第三高是密西根州的馬斯基根(Muskegon)，房價被高估了59%。

贊迪這個分析可能會引起部分購房者的擔憂，尤其是疫情期間房價飆漲時購買房子的人，他們正面臨著高房價及房貸利率快速上升的的雙重打擊。

房地產網站Zillow的高級經濟師塔克(Jeff Tucker) 也認為，一方面的房價高昂及房貸利率上升，另方面是租金飆漲，是買房還是租房都並不容易。2021年，全美50大城市的月租金平均上漲了14%，這激發了不少人寧願買房子，至少可以鎖定每月穩定的償還房貸，這樣一來也推高了房價。

目前不少人擔心高房價會否面臨另一個房市泡沫，但塔克認為是不會的。

他說現在與2006年房市泡沫爆破時，有很多明顯的不同，主要是近期購房者的信用都非常良好，每月償還房貸只占收入三分一左右。

房價 疫情 租金

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