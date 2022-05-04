房價飆 房貸利率升僅「微降溫」分析：短期難回歸正常

美國房貸利率雖走高，但房地產市場仍熱絡。圖為馬里蘭州一處別墅掛牌求售。(歐新社)

聯邦準備理事會(Federal Reserve)升息對抗通膨，房貸利率 隨之走高。華盛頓郵報引述專家分析，雖然某些跡象顯示房地產 市場出現反應，但房市熱絡景象欲降溫，還有頗長一段路要走。

亞利桑納州房地產商協會(Arizona Realtors)會長尼爾森(Gary Nelson)舉例說，原本非常火熱的亞利桑納州旗桿市(Flagstaff)房地產市場，近來出現降溫跡象，某些買家退場，待售房屋在市場上賣出的時間，也比以前長。

他說，經過兩年來房價大漲、買家加價搶購房屋的景象，現在房價持續走高、房貸利率也一路漲，讓房市交易邁入高點之後的平穩期。他指出，或許熱絡的房市會略為降溫。

平均30年固定房貸利率如今已超過5%，相較之下，一年之前的平均數字則為2.98%。

抵押貸款 銀行協會(MBA)指出，今年4月底時，貸款申請案件比一年前同期約減少17%。房地產仲介網站Redfin統計數據顯示，過去四周房屋銷售價格約縮水14%，今年3月間房價降低則約11%。

報導指出，受房貸生意走下坡影響，富國銀行(Wells Fargo)房屋貸款部門已開始裁員。

全國房地產商協會(NAR)公布報告指出，今年3月間成屋銷售減少約2.7%，連續兩個月下跌，這股趨勢在多個地區出現。美國中西部成屋銷售今年3月減少約4.5%，南部下降3%，東北部也縮水約2.9%，但美西地區則維持穩定。

Redfin副首席經濟專家馬爾(Taylor Marr)指出，如果要挑選某項數據作為觀察指標，當然就是房貸利率以史上最快的速度不斷升高。

房貸利息若從3.5%調高到5.5%，對消費者來說等於每個月要多繳房貸數百元，許多民眾在購屋時可挑選的房子也因此變少。

報導指出，房地產仲介、購屋消費者以及房市專家都表示，現在房地產市場略有降溫，不過基本上仍然表現強勁，例如以往待售房屋可能收到20個買家出價，現在則只收到10個出價。專家指出，美國房市要回歸正常，仍有一段頗長的路要走。