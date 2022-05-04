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費城「房屋首購族贈款計畫」回來了 不需要償還

編譯柯立偉／綜合報導
費城2日重新恢復廣受民眾歡迎的「房屋首購族萬元贈款計畫」，只要符合市府的規定，首次購買房屋的民眾將可獲得欲購買房屋售價6%或1萬元的「贈款」。(Getty Images)
費城2日重新恢復廣受民眾歡迎的「房屋首購族萬元贈款計畫」，只要符合市府的規定，首次購買房屋的民眾將可獲得欲購買房屋售價6%或1萬元的「贈款」。(Getty Images)

自2020年9月因資金短絀叫停後，賓州費城日前重新恢復廣受民眾歡迎的「房屋首購族萬元贈款計畫」，只要符合市府的規定，首次購買房屋的民眾將可獲得欲購買房屋售價6%或1萬元的「贈款」，以低者為準；受贈民眾除須容忍市府對該房屋15年的留置權外，沒有其他任何負擔亦不需償還受贈金額。

市府官員表示，贈款計畫一直廣受民眾歡迎，但因為預算用罄，2020年時不得已暫停執行；不過由於之前為對抗新冠疫情編列的「鄰里保護倡議」(NPI)預算有約5500萬元的結餘款未執行，經市議會同意，將這筆資金會計科目改為贈款計畫，有需要的民眾即日起可向市府申請。

官員進一步指出，買房的頭期款一直是許多首購族不敢下定決心置產的主要障礙，即使已經存到了目標金額，可能也會因為房價快速上漲、通貨膨脹、貸款利率調升，但薪水卻沒漲等因素，使本應夠付頭期款的錢不夠用。

萬元贈款計畫預計可在未來幾年內幫助費城約7000位首次買房的民眾，每年預估能贈出1400萬元的款項，因此本計畫應有機會持續三到四年；從過去經驗觀察，大多數申請贈款的民眾約可獲得9000元的贈與。

申請贈款計畫的民眾可上費城住房與發展局繳交家庭收入證明、收入來源並申報同住親屬人數，有任何疑問也能透過電子郵件[email protected]諮詢，賓州市府預估此次申請會比上次更熱烈。

而申請贈款的民眾必須在三年內未持有任何不動產、在費城買房，且家庭總收入不得超過費城平均收入的中位數(以夫妻二人為例，約8萬4350元)；此外，在正式訂立買賣契約前，必須先向市府指定的機構進行免費的住屋諮商，方符合贈款計畫所有規定。

費城 預算 賓州

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