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新亞馬遜總部落腳維州 107米高「螺旋」步道將對外開放

編譯盧炯燊／綜合23日電
維州阿靈頓郡政府委員會批准亞馬遜興建新總部大樓計畫，塔形大樓被稱為「螺旋」。(美聯社)
維州阿靈頓郡政府委員會批准亞馬遜興建新總部大樓計畫，塔形大樓被稱為「螺旋」。(美聯社)

維州阿靈頓郡(Arlington County)政府委員會23日公布，一致批准科技巨頭亞馬遜興建新總部計畫。這座辦公大樓落成後，將成為亞馬遜在維州北部的第二個總部核心，可容納2.5萬名員工。

這座350英尺高的塔形大樓被稱為「螺旋」(The Helix)，因為以其外形設計成螺旋而得名，它是由美國著名建築事務所NBBJ設計。此前，亞馬遜於2018年落成的第一總部大樓「球體」(The Spheres)，也是由NBBJ設計的。

亞馬遜是在2021年2月公布這項引人注目的計畫及設計方案，它占地約3.4萬平方米，樓高107米(約350英尺)，共22層，外部結構中架設巨大的玻璃，整座建築盤繞螺旋而上。大樓外部的螺旋形小徑，會種植維州藍嶺山脈的原生植物，讓人步行時有若登山。

亞馬遜在公布方案時強調，新大樓的設計目的是協助人們與大自然建立聯繫，為城市樹立科技與自然融合的現代辦公空間典範。

除了辦公室外，項目還包括一所社區高中學校、零售店鋪、一個室內花園，一個可容納1500人的會議空間，亞馬遜亦已啟動大樓的駐場藝術家計畫。除辦公時間外，螺旋步道會在周末及假日向公眾開放。

亞馬遜的標誌。(路透)
亞馬遜的標誌。(路透)

從公布計畫之日開始，整個項目受到阿靈頓郡政府委員會徹底審查，並舉行多次公開聽證會，最終在本月初以9︰0票一致通過項目，並於23日正式公布。亞馬遜早前表示，希望在2025年完成該項目。

由於哥倫比亞特區禁止興建摩天大樓，因此亞馬遜這座第二總部，將成為阿靈頓郡最高的建築物之一，從某些位置來看，它將主導了該地區的天際線，因為除了華盛頓紀念碑外，沒有其他摩天建築。

有分析指出，在新冠疫情下，全國辦公樓的空置率持續走高，長時間的居家辦公也引發了對未來工作方式的廣泛討論。致力將科技融入城市規畫及城市設計的亞馬遜，顯然在新總部的設計上，重塑美國的辦公空間定義。

來源：Amazon News

亞馬遜 維州 步道

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