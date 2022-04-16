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舊金山百年豪宅開價2580萬等買主 好萊塢也來取景

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舊金山百年豪宅開價2580萬等買主 好萊塢也來取景

中央社／舊金山16日專電
舊金山「麥克豪宅」（Mack Mansion）出售中。（取材自Zillow）
舊金山「麥克豪宅」（Mack Mansion）出售中。（取材自Zillow）

舊金山一棟逾百年歷史的高貴豪宅，自2019年底上市至今未成交，不過介紹這棟豪宅的影片一年多來有百萬人次瀏覽，多數人買不起但可以欣賞其建築外觀到裝潢細節的美。

1904年建造、座落在舊金山視野最好，可欣賞舊金山北灣環景的4層樓高電梯房，曾經暱稱為「麥克豪宅」（Mack Mansion），訴說著118年前第一任屋主、石油大亨兼金融家朱里雅斯．麥克（Julius Mack）聘請當時美國知名建築師父子檔「紐松與紐松」（Newsom & Newsom）打造房子的歷史。

根據房地產平台Zillow的資料，這棟1萬多平方英尺（約300坪）、8房8浴豪宅，自2019年12月一直掛在市場上，而介紹這棟豪宅的YouTube影片則有超過145萬次瀏覽量。

來源：Enes Yilmazer

所謂「豪宅」不只是用價位來喊，房子的歷史、細節與養護同等重要。這棟豪宅從外到內提供奢華的視覺享受，有比美電影「亂世佳人」場景的大樓梯、藏著諸多設計細節的天花板、吊燈、大理石雕刻壁爐，包括功能與美感兼具的廚房，以及一間以綠色基調打造的「綠色空間」，還有梁木設計天花板的圖書室等，幾乎每個角落都是絕佳的拍照景點。

2017年春天，這棟豪宅舉辦過一場知名的室內裝修展，由20多位菁英室內設計師組成的團隊各自挑一個房間裝修。

「舊金山紀事報」15日報導，許多網美被這棟豪宅吸引提出拍照請求、一對情侶想利用這棟豪宅的3層大樓梯作為婚禮地點，有新創公司打算借用場地來舉辦大型籌款活動，都被禮貌性「婉拒」。近期有位好萊塢重量級明星的製片公司暫訂今年夏天在這裡取景。

報導說，現任屋主2017年秋天以1600萬美元購得，目前不住在這裡，開價2580萬美元與2019年附近賣出的市場行情相當。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間美國房市成交量上升。房地產公司Redfin表示，從2020年到2021年，全美豪宅成交量成長60%，是該公司自2013年起記錄的最大增幅。主因是疫情期間人們待在家的時間變長，需求更多的空間或隱私；另外，當一般民眾必須面對經濟的不確定性時，富豪階級不受影響、仍繼續消費與置產。

不過，在同一時期，舊金山灣區搶得兇的地產仍以中價位「民宅」為主。在舊金山，價值450萬美元以上的「豪宅」成交量只增加31%，而且在全美49個人口聚集的大城市中（紐約市未在資料中），舊金山是唯一豪宅均價下滑（約3.2%）的城市。

舊金山 疫情 房地產

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