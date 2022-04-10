嬰兒潮退休養老 偏愛都市豪宅 租金8000起跳

開發商瞄準退休的嬰兒潮世代，在各州開發退休社區，退休者不必老遠搬到佛州或亞利桑納州了。(美聯社)

隨著1946年至1964年出生的嬰兒潮一代退休 ，許多房地產 開發商押注，未來幾十年會有更多老年人避開傳統郊區退休社區，要求住在餐飲娛樂購物機能豐富的地方；在這樣的情境預設下，美國人口密集的各大城市即將湧現大量老年退休生活社區，其中不乏設有屋頂游泳池、名廚和水療健康中心等豪華設施。

「嬰兒潮一代想要什麼？人人都試圖破解密碼。」全國老年人住房與護理投資中心(National Investment Center for Seniors Housing & Care)首席經濟學者梅斯(Beth Burnham Mace)估計，目前全國都市區只有不到20個頂級老年居住社區，如果計畫中的建設項目成功，類似的頂級老年退休社區可能會在未來幾年增加兩倍以上。

開發商瞄準退休的嬰兒潮世代，在各州開發退休社區，退休者不必老遠搬到佛州或亞利桑納州了。(美聯社)

在城市開發養老住宅的成本比在郊區高得多，因此這些新項目，不論是獨立生活和輔助生活住宅到專業護理和記憶護理住房單位，預計均將瞄準高端客戶。因疫情 閒置的辦公大樓和酒店，則讓開發商有了更多選擇，可以考慮逕行改造；他們還押注將有更多老年人負擔得起豪華住房。

房地產商瑞雷提公司(The Related Companies)執行副總裁布萊恩‧喬(Bryan Cho)說：「每一代人的品味不同；我們的客戶群願意留在城市裡持續既有生活方式。人們渴望在疫情後的世界重聚；他們希望與文化和家庭建立聯結。」

瑞雷提公司最近才在舊金山以Coterie品牌開發Atria Senior Living豪華高級社區，該物業月租金從8000元到逾2萬5000元不等；屋頂有游泳池，服務內容包括餐飲、管家、禮賓服務和文化節目等。公司還將在紐約市哈德遜廣場(Hudson Yards)、加州聖他克拉拉(Santa Clara)和庫比蒂諾(Cupertino)市中心開發類似社區項目；未來幾年預計將在紐約、波士頓、華府、芝加哥和洛杉磯等大型城市市中心，每年開發兩到三個項目。

疫情曾在許多老年社區造成悲慘後果，並導致許多人離開或避開這些設施。但根據Green Street商業房地產分析公司報告，疫苗問世後，市場情緒發生轉變，老年社區住宅開始復甦。

事實上，許多開發商指望2020年代中期開始即會有所謂的「銀色海嘯」，提振老年住房需求。根據美國人口普查局國際數據庫，到2023年，美國80歲以上人口將比2018年水平增加約兩倍，達到60萬左右。到2024年，老年人口將超過18歲以下兒童，支持服務需求將愈來愈高。

華府的美國老年人住房協會(American Seniors Housing Association)主席施萊斯(David S. Schless)估計，未來五年內，以城市地區為主的老年人住房新開發項目，約占四分之一。