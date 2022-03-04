我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市7日起取消室內疫苗卡檢查、公校室內口罩令

烏克蘭計畫 周末與俄舉行第3輪和談

財富雜誌：俄羅斯富人很怕在美房地產遭扣押

記者顏伶如／綜合報導
紐約曼哈頓豪宅。美聯社
紐約曼哈頓豪宅。美聯社

俄羅斯對烏克蘭開戰之後，某些「富可敵國」的俄羅斯超級富豪遭到美國制裁。「財富」雜誌(Fortune)報導，並非超級富豪等級的俄羅斯有錢人現在同樣人心惶惶，害怕遭到波及導致美國房地產被扣押，因此開始準備出售位於邁阿密或紐約曼哈頓「億萬富翁大道」(Billionaires' Row)黃金地段的豪宅。

蘇聯解體之後的數十年間，俄羅斯富人紛紛到美國置產，但現在卻擔心受到俄烏戰爭影響，稍有差錯房地產則可能被扣押。

豪宅房屋仲介桃莉‧蘭茲(Dolly Lenz)對「財富」雜誌表示，近來接到來大俄羅斯客戶的大量電話，詢問如何把美國房地產脫手賣出，其中許多豪宅市價都超過1000萬元，座落於邁阿密或曼哈頓「億萬富翁大道」等頂尖昂貴社區。

蘭茲說，俄羅斯富人出現焦慮感，害怕房地產可能被扣，或者被發現自己跟某個財產遭扣的對象有關，「對於可能遭到牽累，他們簡直嚇死了」。

她表示，雖然現在房地產市場上還沒看到俄羅斯持有人大量拋售豪宅，但不久之後狀況便將出現。她說，俄羅斯有錢人除了急著把持有房地產賣出，原本決定的房地產購買計畫及生意投資則宣布取消，就算賠上定金也願意。

蘭茲表示，幾位俄羅斯買主已經為多項房地產開發新案繳付可觀定金，但現在卻決定認賠退出。她說，有買主因此損失1500萬元定金。

精品房地產服務機構「英格爾及沃爾克斯美國公司」(Engel & Völkers Americas)S私人辦公室部門全球總監希格爾(Stuart Siegel)則說，俄烏戰爭是否對俄羅斯有錢人持有美國房地產造成影響，仍有待觀察。他說，俄羅斯經濟、政治動盪，可能讓更多俄羅斯有錢人對於美國房地產依賴更深，至少沒有被美國聯邦政府列在制裁黑名單上的富人將是如此。

他說：「每當出現國際動盪的時候，美國房地產總被認為是安全港。」

房地產 俄羅斯 曼哈頓

上一則

南加華裔地產經紀：2022年房租 緩步上漲

延伸閱讀

大華府疫後職業 公證人搜尋熱度居冠 房地產仲介、消防員名列第2、3

大華府疫後職業 公證人搜尋熱度居冠 房地產仲介、消防員名列第2、3
俄羅斯入侵烏克蘭 愛馬仕宣布暫關俄國門市

俄羅斯入侵烏克蘭 愛馬仕宣布暫關俄國門市
烏克蘭核電廠遇襲 澤倫斯基呼籲俄國人上街抗議

烏克蘭核電廠遇襲 澤倫斯基呼籲俄國人上街抗議
不愧是蘋果 帶頭撤離俄羅斯 掀跟風又賺掌聲

不愧是蘋果 帶頭撤離俄羅斯 掀跟風又賺掌聲

熱門新聞

紐約曼哈頓豪宅。美聯社

財富雜誌：俄羅斯富人很怕在美房地產遭扣押

2022-03-04 11:30
北卡州一處街區立著出租的牌子，租金上漲讓不少家庭承受更大的財務壓力。(美聯社)

3因素集結 全美都會區房租去年攀20% 邁阿密飆到49.8%

2022-02-20 21:38
矽谷辦公室房地產回溫。科技龍頭例如Google等公司，也正透過租賃以外的多種方式，進行辦公空間擴充。(Getty Images)

科技公司還是想要「辦公室」催動矽谷房市回溫

2022-02-06 01:09

超人氣

更多 >
烏克蘭札波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

烏克蘭札波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」
「甘願當狗是你的選擇」杜汶澤曝翻臉3巨星內幕

「甘願當狗是你的選擇」杜汶澤曝翻臉3巨星內幕
無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍
俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊

俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊
俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜 專家揭原因

俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜 專家揭原因