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6800萬砍到2750萬 新州阿爾派豪宅「成本價」售出

編譯洪毅／綜合報導
位於新澤西州阿爾派一間豪宅近日以2750萬成交，對買家來說可能是極為划算的交易，因為這間豪宅十年前的開價曾高達6800萬元。(取材自臉書)
位於新澤西州阿爾派一間豪宅近日以2750萬成交，對買家來說可能是極為划算的交易，因為這間豪宅十年前的開價曾高達6800萬元。(取材自臉書)

華爾街日報報導，位於新澤西州阿爾派 (Alpine)一間豪宅近日以2750萬成交，雖然賣價非常高昂，但已接近成本價，對買家來說可能是極為划算的交易；因為這間豪宅十年前的開價曾高達6800萬元。

Prominent Properties Sotheby's International Realty房仲麥柯麥克(Dennis McCormack)表示，豪宅及其莊園占地共6英畝，豪宅本身由花崗石打造，約3萬平方呎，還有一座游泳池、網球場及籃球場等。

這片土地原有60英畝，是鋼鐵大亨弗里克(Henry Clay Frick)擁有的莊園；2006年時，新澤西州公寓管理商Kamson Corp.創辦人柯茲(Richard Kurtz)夫婦以5800萬元買下這片土地，並且將其中6英畝畫為自己所有，並興建這棟豪宅。

現年81歲的柯茲表示，當這棟豪宅快要完工時，夫婦倆就意識到這間房子對他們來說實在太大了，這讓他們考慮出售。

柯茲在阿爾派還有另一處房產，而且大部分的時間都住在佛州棕櫚灘(Palm Beach)；柯茲表示，他好幾次考慮搬進這棟還宅，但最終還是作罷；柯茲還說，擁有一棟大房子，但是不會一直住在這裡，似乎是件蠻蠢的事情。

柯茲一開始考慮的報價是6800萬元，但是柯茲表示，這個售價實在太高，還引發炒作。

2013年時，這棟豪宅曾在地產網站Realtor.com上架，報價為4300萬元，之後調升為4900萬元，但是在疫情前，報價又下調至3600萬元；最終，這棟豪宅在近期以2750萬元成交，買家身分不透露。

柯茲表示，當初蓋這棟豪宅的成本大約就是2700萬元，也就是最終的成交價幾乎是成本價，柯茲本身並未從中獲益，甚至還虧損，不過「這就像是段旅程，而我把它完成了。」

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