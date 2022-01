NBA退役名將帕克 出售1950萬德州豪宅「像住遊樂園裡」

「法國小跑車」帕克(Tony Parker)近期出售自己在德州 佔地將近6.5萬坪的豪宅,網友看了該住宅的設備和造景後,直呼帕克簡直是「住在遊樂園 裡」。

帕克退休後的生活仍多采多姿,不但和法國網球女友林(Alize Lim)交往中、買下「ASVEL」男籃和女籃俱樂部,之前還和貝頓(Nicolas Batum)一同購買兩個在法國阿爾卑斯山的滑雪勝地,並在里昂開設籃球學院。除此之外,帕克還是Seattle Reign FC女子足球俱樂部的共同所有人,去年更被任命為NorthRock X Partners的體育、藝術家和娛樂部門的總裁。

近期帕克計畫以1950萬美金賣掉他在德州占地6.5萬坪的豪宅園邸,帕克之所以敢以如此高價出售,在於豪宅的設施實在太奢華,屋內配有10間臥房、8套衛浴、小型電影院 ,含占地6000平方英呎的健身中心、設有1500瓶酒的酒窖,室外還擁有彷彿遊樂園般的超浮誇水上樂園。

Former NBA star Tony Parker’s Texas home is for sale to start this week’s #zgwmansionmondays. It’s listed at $19.5 million and comes with a waterpark, greenhouse, fruit orchard, 1500 bottle wine cellar and 6,000 square foot fitness center. pic.twitter.com/1HKMVuPbJa