查克柏格砸1700萬 又在夏威夷考艾島買地

臉書母公司Meta執行長札克柏格最近花1700萬美元，在夏威夷考艾島再買進110英畝的土地。路透資料照片

科技業億萬富豪和臉書母公司Meta的執行長查克柏格 （Mark Zuckerberg）又在夏威夷考艾島買地，這次砸下1700萬美元買進110英畝（約0.45平方公里），他如今在面積大約1430平方公里的考艾島，擁有北岸土地將近6平方公里。

根據檀香山星廣報（Honolulu Star-Advertiser），查克柏格新買的土地包括一座有百年歷史的水庫，壩身2006年潰決導致7人因洪水 喪命後一直沒修，被歸為高危險區，但查克柏格夫婦同意水庫周邊會做到符合法規要求。

這是查克柏格今年第二次購地：他3月才剛花5300萬美元，在考艾島買下近600英畝（約2.43平方公里），其中包括一處公有沙灘和一處飼養牛隻的牧場。而他早在2014年已先在附近買下750英畝。

但查克柏格夫妻來此紮根的7年間引發不少爭議。比方，他在2016年圍繞個人產業蓋起6英呎（約1.83公尺）的高牆，想隔絕來自高速公路和道路交通的噪音，另又發起訴訟想找出在他的土地範圍裡、擁有部分小地塊的所有人，以買下他們的產權，他後來雖然撤訴改以其他方式解決問題，但許多居民留下他不尊重當地歷史的印象。

札克格格夫妻和兩個女兒雖然住在加州 ，但過去兩年待在考艾島的時間增加了。他們也試圖敦親睦鄰：3月時，兩夫妻捐出420萬美元給艾考島就業計畫，協助在疫情期間失業的居民，最近又捐助平價住宅補貼專案485萬美元。