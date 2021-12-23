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為了形象？馬斯克稱住在5萬元老房 不提奧斯汀豪宅

編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克（前）。路透
特斯拉執行長馬斯克（前）。路透

時代雜誌上周宣布馬斯克（Elon Musk）為2021年度風雲人物時，撰文提及這位全球首富公眾形象的核心要素——他名下沒有房產、住得很簡樸；但華爾街日報引述知情人士報導，馬斯克沒對外說，他在億萬富豪摯友的奧斯汀親水豪宅住了大約1年，他還找了房仲在附近地區覓屋。

馬斯克6月在推特發文說，他的主要住所是向SpacX承租、靠近該公司博卡奇卡發射場的5萬美元老房子，「但還蠻棒的」。在此之前，他去年誓言「不再擁有房產」，隨即賣掉好幾間房。

但根據華爾街日報，身價高達2400億美元的馬斯克，住在數十年好友、PayPal共同創辦人Ken Howery的豪宅裡大約一年。這棟房子奢華到幾年前出售時，榮登德州首府的最昂貴房產：室內將近8,000平方呎，附有泳池、按摩水療池和遊艇碼頭，所在社區的周邊好幾處設閘入口和一間警衛室。

該豪宅2018年以超過1,200萬美元的售價轉手。房仲說，由於奧斯汀房市蓬勃發展，現在賣的話，價格可能漲了幾倍。

馬斯克和Howery都屬於「PayPal黑手黨」的一員，Howery在川普總統時期後半段擔任駐瑞典大使，卸任後到處遊歷，所以能將房子出借。根據Howery的說法，馬斯克是來到奧斯汀時會「偶爾做為客人」小住。華爾街日報無法獲知馬斯克是否付了錢給Howery。

知情人士還表示，最近幾個月，馬斯克及其代理人找了仲介，在奧斯汀地區找房。他表達興趣的房子之一是知名珠寶設計師Kendra Scott的豪宅，不過，約好的參觀時間卻多次失約。據說馬斯克找房最在意的問題是隱私。

華爾街日報說，在友人豪宅長住，加上尋覓指標性案件，使馬斯克營造出來的形象複雜化。幾年前傳出他睡特斯拉舊金山工廠的地板。

馬斯克的個人理財顧問發送出多項要求，包括占地要廣濶，但目前市場上沒有合適的物件。根據兩位消息人士，馬斯克已親自出馬看過幾棟房子。但消息捂得很緊，幾位高端的奧斯汀豪宅賣家預料，即使馬斯克買房了，也會一直維持一個謎團。

馬斯克 華爾街 特斯拉

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