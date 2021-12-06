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房子經白人「洗白」竟漲50萬 北加非裔夫婦告估價公司

編譯林梅婕／綜合6日電
舊金山灣區一對非裔奧斯汀夫婦透過房屋仲介賣房，自己出面賣，房屋估價與請白人朋友出面賣，估價少了近50萬元。圖為倆人受訪說明經過。(取自視頻)
舊金山灣區一對非裔奧斯汀夫婦透過房屋仲介賣房，自己出面賣，房屋估價與請白人朋友出面賣，估價少了近50萬元。圖為倆人受訪說明經過。(取自視頻)

北加州馬林市(Marin City)一對非裔夫婦泰妮莎(Tenisha Tate-Austin)和保羅‧奧斯丁(Paul Austin)親身試驗，將自家房屋經過白人屋主「洗白」後，估值竟翻漲近50萬元；夫婦倆2日憤而向聯邦法院提告，指控該估價公司「因為他們的非裔身分」蓄意低估房地產價值。

法律文件指出，奧斯丁夫婦在2016年以55萬元購入舊金山灣區一帶一間占地1248平方呎的物件，裡面包含四房和兩廁，爾後夫婦倆還花費約40萬元裝修。

去年10月奧斯丁夫婦向「米勒與佩羅帝房地產估價公司」(Miller & Perotti Real Estate Appraisals)估價師珍奈特‧米勒(Janette Miller)諮詢，沒想到米勒最後將他們的房子估值只有99萬5000元；夫妻倆懷疑其中有詐，便邀請他們的白人好友珍(Jan)幫忙。

三個禮拜後奧斯丁夫婦將房屋整理一翻，刻意將屋內的非裔家族照片收起來、也拿掉象徵非裔文化的裝飾，珍也擺上自己和家人的照片，將整間屋子喬裝成屬於白人屋主；接著與另一家估價公司諮詢，經過「洗白」後的物件價值竟一夕翻身，漲至148萬元。

奧斯丁夫婦協同當地非營利組織「提倡公平住房運動」(FHA)在今年告上法院，除了要求賠償，也希望能確保非裔族群不再受到估價公司的歧視；保羅受訪時形容：「這簡直是在我們臉上倒打一巴掌。」

事實上，類似事件發生在非裔家庭的身上並不罕見；今年初俄亥俄州另一對非裔家庭也做過同樣的實測，原本估價46萬5000元的房子在洗白後變成56萬元。

2019年5月奧斯丁夫婦曾向銀行申請融資貸款，當時估算的房屋價值是145萬，但因為匯率不佳的關係，夫婦倆決定2020年重新融資；指控內容顯示，該夫婦認定房產價值被蓄意低估的原因，「正是因為我們居住在非裔社區，而且是非裔家庭」。

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