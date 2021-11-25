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全美100貴郵區 新澤西州3區上榜 加州占最多

編譯林梅婕／綜合報導
新州最貴的郵遞區號落在博根郡的行政區阿爾派，該區房屋成交價中位數為200萬元，全國排行第58名。圖為該區的豪宅。(Getty Images)
新州最貴的郵遞區號落在博根郡的行政區阿爾派，該區房屋成交價中位數為200萬元，全國排行第58名。圖為該區的豪宅。(Getty Images)

房地產數據統計網站Property Shark最近公布一項調查結果，針對今年房屋成交價中位數進行分析比較後，得出全國百大最貴的郵遞區號，其中新澤西州共三區上榜。

該調查限於今年1月1日至10月22日內完成房屋交易的物件；而列入調查的郵遞區號必須在這段期間內至少有三筆房屋交易，包括合作公寓(co-ops)、共有公寓(condo)、獨立屋(single)以及可容納兩戶家庭的獨立住宅(two-family homes)。

調查的最後共有127個郵遞區號入選，入選最多的為加州莫屬，占比高達七成；而新州在今年調查中也占了三個郵遞區號，突破往年的紀錄，不過該州最貴的郵遞區號並非名單上的稀客。

新州最貴的郵遞區號落在博根郡(Bergen)的行政區阿爾派(Alpine)，自2016年以來就一直是名單上的常勝軍；該區房屋成交價中位數為200萬元，全國排行第58名。

阿爾派在2018年曾以220萬的成交價中位數擠進全國最貴郵遞區號第33名，但去年排名卻落到有史以來最低，成交價中位數僅145萬，但並未掉出百大名單；2019年則是以178萬5000元排第53名。

新州另外兩個首次入選百大最貴郵遞區號的分別為孟莫斯郡(Monmouth)的行政區史格(Sea Girt)，以及五月岬郡(Cape May)的阿瓦隆(Avalon)；第70名的史格成交中位數為189萬2000元，阿瓦隆則是排名92，成交中位數是167萬元。

Property Shark針對新州也額外增加七個行政區，湊齊該州10大最貴郵遞區號，而其中兩個地區：孟莫斯郡的迪爾(Deal)和艾薩克斯郡(Essex)的蕭特山(Short Hills)也都曾入選全國百大最貴郵遞區號。

新州十大最貴郵遞區號依序排名：

1. 阿爾派

2. 史格

3. 阿瓦隆

4. 新弗農(New Vernon)

5. 蕭特山

6. 迪爾

7. 石港(Stone Harbor)

8. 曼多洛津(Mantoloking)

9. 安歌塢市(Englewood Cliffs)

10. 朗姆森(Rumson)

新州 新澤西州 加州

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