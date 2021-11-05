「金鋼狼」休傑克曼紐約豪宅 花6年打造 坐擁碧海藍天

休傑克曼與太太黛博拉是好萊塢的傳奇愛侶，兩人在長島打造了新家。(取材自IG @stellelomontrouhaniarchitects）

建築師事務所Stelle Lomont Rouhani Architects在Instagram曝光了數張驚人的美圖，這不是藝廊也不是樣品屋，是「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）和太太黛博拉李弗內斯（Deborra-lee Furness）耗時6年的時光，在紐約長島 東漢普頓（The Town of East Hampton）打造的新家，於極簡主義風格的屋宇中，實現逍遙度日的夢想，休傑克曼在接受《Architectural Digest（建築文摘），簡稱AD》採訪時表示，「我知道這很奢侈，但這裡有我和太太需要與所愛的一切，包括我們的孩子，21歲的Oscar、16歲的Ava以及狗狗Dali、Allegra。」

休傑克曼紐約長島的家，可以看見大海，私人泳池簡直像頂級渡假飯店的設備。(取材自IG @stellelomontrouhaniarchitects）

這座位在長島南岸東端的屋宇，成為東漢普頓鎮嶄新的人為風景，休傑克曼向來以愛妻著稱，和大他13歲的黛博拉結褵25年始終如一，房子的設計也交給太太一手打理，黛博拉受訪時表示，「這座房子是我一生的夢想，從頭開始為我的家庭打造一個家。」多年來在日本、摩洛哥等地旅行或生活片刻搜集的想法，就像她腦海裡寫就的一本靈感書，如同一部龐大的設計、藝術儲存庫，如今落實成真，對於當代極簡風格，她表示是來自鍾愛的安縵（Aman）酒店集團以及東方禪（zen）風。

餐廳如同藝廊，擺放Field & Co. Woodworking訂製胡桃木餐桌、Fair黑色椅凳、R&Y Augousti靠背椅，以及Caste的雕塑長椅。(取材自IG @stellelomontrouhaniarchitects）

透過在Calvin Klein舉辦的派對，黛博拉認識了建築師Viola Rouhani和室內設計師Eleanor Donnelly，也開啟了建造新屋的旅程，屋內有大量的木製家具，例如委由Field & Co. Woodworking歷時2年訂製的餐桌，為手工雕刻實心的漂白胡桃木，搭配了Fair的黑色椅子、R&Y Augousti的靠背椅，以及Caste的雕塑 長凳。而這座濱海別墅的客廳中心則是廚房，讓熱愛下廚的孩子有所發揮；此外，還設計了健身房、工作室、放映室，隨處可見的藝術品，也讓這座純白色系的豪宅顯得更像藝廊，例如美國當代空間光影藝術家James Turrell的作品，也成了風景的一部分。