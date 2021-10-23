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經典恐怖片「半夜鬼上床」洛杉磯鬼屋出售 標價350萬元

經典恐怖片「半夜鬼上床」洛杉磯鬼屋出售 標價350萬元

編譯林梅婕／綜合23日電
1984年經典恐怖電影「半夜鬼上床」內真實場景所在的洛杉磯豪房求售，標價350萬元。(取自推特)
1984年經典恐怖電影「半夜鬼上床」內真實場景所在的洛杉磯豪房求售，標價350萬元。(取自推特)

經典恐怖電影「半夜鬼上床」(A Nightmare on Elm Street)在當年造成轟動，如今片中鬧鬼的房子、也就是「榆樹街」(Elm Street)上那幢住著殺手弗萊迪·克魯格(Freddy Krueger)的房屋已登記出售，標價為350萬元；直到萬聖節前，意者都可出價。

雖然電影中命名為榆樹街1428號，劇情是在俄亥俄州，但該棟房屋的真實地址是加州洛杉磯的杰納西北街(N. Genesee Ave)1428號；兩層樓的房屋內有三間臥房和三套半的衛浴，還有復古現代風格兼具的廚房和寬敞的空間。

房地產公司Douglas Elliman的兩位經紀人海瑟‧羅伊(Heather T. Roy)和蘿卡‧波斯納克(Learka Bosnak)正是這宗物業的負責人；她們還在售屋廣告上寫著：「如果你是忠實影迷，肯定一眼就能認出導演衛斯克萊文(Wes Craven)當年打造的榆樹街鬼屋。」

羅伊甚至在接受洛杉磯時報(Los Angeles Times)訪問時這麼說：「社區所有人都可以搭乘遊覽車參觀，但人們看到這棟房子時總會不禁豎起寒毛。」

「半夜鬼上床」於1984年上映後獲得廣大迴響，接著拍了第二集「夜半鬼抱我」(A Nightmare on Elm Street 2: Freddy's Revenge)同樣大受歡迎，之後又連續拍了六部續集；全系列締造總票房3億7000萬元的佳績，也為參與第一集演出的男星強尼戴普(Johnny Depp)開啟好萊塢的大門。

全劇圍繞連續殺手弗萊迪遭受害者家屬放火燒死後，靈魂就滯留在榆樹街鬼屋，並透過入侵其他受害者的夢境將他們加以殺害；全片雖然充滿現實與夢境混淆不清的情節，但人們最終都死於弗萊迪創造的惡夢。

除了「半夜鬼上床」，該棟房屋也是喜劇音樂電影「柏·本漢：我的隔離日記」(Bo Burnham: Inside)的拍攝地。

「榆樹街的鬼屋」將在周日開放，欲參觀的民眾可在當天前往一探究竟。

電影 洛杉磯 俄亥俄州

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