紐約超高豪華住宅樓 安全隱患多

曼哈頓超高豪華住宅樓的安全隱憂較多，引起市府當局和地產開放商的注意；圖為曼哈頓上東城林立的高樓住宅。(記者曹健╱攝影)

為億萬富豪建造的豪華超高住宅樓層出不窮，不斷刷新紐約城際線的新高，但超高住宅樓與其他新型建築一樣，面臨前所未有的安全隱患。

在全市25座最高的超高住宅樓中，只有三座完成了紐約市 樓宇局規定的安全檢查程序，但仍未拿到最終的居住許可。沒有獲得居住許可的住宅建築，全市目前至少有100座。

億萬富翁的超高住宅樓雖然奢華，但存在許多問題，其中有八座建築沒有獲准安裝電梯和鋪設水電管道，七座的供水系統沒有核准，五座沒有通過消防檢查。

超高住宅樓的最終合格檢查沒有獲准，建築工程師和城市規劃部門都表示擔憂，他們認為，如今的建築比以往更高和更細，在最終的合格檢查以及平時維護中若出現紕漏，就會釀成安全危險。

許多超高住宅樓辦理了臨時居住許可，已開始經營承租，但臨時許可不會發給有結構問題的建築。臨時許可到期後可以重續，但不能超過兩年，每18個月須要接受定期檢查，然而定期檢查卻往往不被重視。

專家表示，超高住宅樓的安全性究竟如何，其實沒人知道，紐約市關於建築安全的現行規定，還是二戰前制定的，與目前的居住設計與房間格局有很大的差異。

如果建築的配套項目不能全部完成，存在的違規問題不能徹底解決，就不可能通過合格檢查，業主因此也難以拿到許可，包括有租戶進駐的建築在內。而業主則面臨保費 上漲等許多問題。

曼哈頓 公園大道432號共有公寓樓的開發商CIM集團和Macklowe地產公司，上月被該住宅樓的住戶告上法院，索賠2億5000萬元。大樓管理委員會提控說，建築內有積水，電梯不順暢，大樓搖晃時會聽到聲響。住宅樓的業主自2015年以來，共申請了36次臨時居住許可達36次，但供水管道的許可一直沒有核發。