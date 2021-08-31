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全美房價近1年多飆升18.6% 30年以來新高

記者顏伶如／綜合報導
美國房價從2020年7月至2021年6月的一年之間，足足增加18.6%。圖為維州阿靈頓的房屋求售。（Getty Images）
美國房價從2020年7月至2021年6月的一年之間，足足增加18.6%。圖為維州阿靈頓的房屋求售。（Getty Images）

31日公布的「史坦普-凱斯席勒全國房價指數」(S&P CoreLogic Case-Shiller National Home Price Index)顯示，美國房價從2020年7月至2021年6月的一年之間，足足增加18.6%，創下這項統計資料成立30年以來新高紀錄。

另一方面，華爾街日報報導，知情人士透露，白宮最快1日將公布一連串旨在解決入門級房屋(entry-level homes)及出租房地產嚴重短缺的政策；項目包括協助取得貸款，並鼓勵建商在未來幾年內擴大興建計畫。

衡量全美各地大型都會區平均房價的「史坦普-凱斯席勒全國房價指數」顯示，全美20大城市中，除了芝加哥之外，結束居家避疫的後疫情時期房地產市場一片欣欣向榮，房價漲幅直逼20%。

19個大城市 漲幅近2成

統計顯示，全美規模最大的20個都會區中，共有19個城市過去一年裡房價上漲19.1%；該報告的統計城市包括鳳凰城、西雅圖、紐約、芝加哥、波士頓、亞特蘭大、達拉斯、底特律、夏洛特(Charlotte)、克利夫蘭、丹佛、拉斯維加斯、洛杉磯、邁阿密、明尼亞波利斯、俄勒岡州波特蘭、聖地牙哥、舊金山、坦帕(Tampa)以及華盛頓特區。

史坦普道瓊指數(S&P Dow Jones Indices)的指數投資策略部全球總監雷薩拉(Craig Lazzara)說，過去幾個月房地產發展非常驚人，不只是房價看漲，而是全美各地房價都穩定成長；他說，全美20大城市中，除了芝加哥之外，如今房價紛紛寫下新高。

統計顯示，亞利桑納州鳳凰城在20大城市中拔得頭籌，連續兩年房價漲幅最高，過去一年間幅度為29.3%；接下來為漲幅27.1%的聖地牙哥及漲幅25%的西雅圖。

「全國房地產商協會」(NAR)上周公布統計指出，今年7月全美房價中位數為35萬9900元。

華爾街日報指出，白宮即將推出的計畫包括聯邦住房金融局(FHFA)規定修改；該局是半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)及房屋貸款抵押公司房地美(Freddie Mac)的監督機關；全美房地產貸款總額約11兆元，房利美與房地美加起來約占一半。

報導指出，新規可能讓房利美與房地美得以投入更多資源在出租房地產，並讓首次購屋民眾及慈善團體得以購買獲得聯邦住宅管理局(FHA)擔保的法拍屋，杜絕過去幾年房地產市場上的法拍屋絕大多數都由投資客一掃而空的狀況。

房價 房地產 指數

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