申請房貸爆族裔歧視？非裔80%、亞裔50%被拒

調查顯示，少數族裔申請房貸被拒的機會比白人高。圖為北卡州一位非裔屋主站在她新購的房屋前面。(美聯社)

美聯社透過分析200多萬份購屋而向政府提交的房貸申請發現，族裔不同獲批准的比率也不同，其中以非裔 的申請被拒絕機率最高，80%會被拒諸門外；其次是原住民，被拒機率達70%；隨後是亞裔/太平洋島民50%；拉丁裔40%。

這個比率是屬於全國性的，若是以城市作比較，90個大都會區非白人的房貸申請被拒批率更高；以芝加哥為例，在申請條件相同下，非裔被拒機率較白人高150%，拉丁裔被拒率較白人高200%。

深入研究房屋貸款 資料的洛杉磯加州大學 城市規畫助理教授洛亞(José Loya)表示，不獲房貸的人經常向他說，貸款機構經常以申請資料不足為由而拒絕批准房貸，然而實際情況是，即使資料充足，非白人族裔也難獲批准。

美國銀行家協會(ABA)、抵押貸款銀行家協會(MBA)、社區房屋貸款人協會及全國信用合作社協會都批評這項調查，表示沒有包括申請人的信用評分在內。

目前全國房貸機構的房貸，有一半由聯邦政府的房地美(Freddie Mac)及房利美(Fannie Mae)機構購買了，因此房貸批准程序的規則從一開始就由這兩個政府機構制定；它們要求使用特定的信用評分計算方法Classic FICO來確定申請人是否符合最低門檻，目前的分數為620。

調查顯示，少數族裔申請房貸被拒的機會比白人高。圖為伊利諾州一棟新屋上市。(美聯社)

這樣看似公平，然而Classic FICO在15年前推出時，就被指對有色人種及少數族裔不利，因為它以傳統的信用度為標準，而有色人種得到的信用評分往往低於白人，例如不按時交房租、拖欠水電費或手機帳單，一旦有討債公司追討時，信用分數更會驟降。

另外，有色人種也多把零工收入算入主要收入來源，這樣看起來，他們的收入更具風險，貸款機構自然會「另眼相看」。

由於歷史原因加上過去的種族主義政策，白人家庭的財富是黑人家庭的八倍，是拉丁裔家庭的五倍；白人家庭擁有更多的儲蓄帳戶和股票投資組合。

更重要的是，許多大型貸款機構有自己的程序在處理有關申請，這些程序如何運作更是一個謎。