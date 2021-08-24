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多倫多豪宅年漲27%稱霸全球 台北豪宅也擠進前十

記者何醒邦/報導
多倫多的天際線。(Getty Images)
多倫多的天際線。(Getty Images)

國際獨立地產顧問公司萊坊（Knight Frank）發表2021年第二季「全球豪宅指數」（Prime Global Cities Index）。雖然央行調降貸款成數，但台北市豪宅市場成交價仍季漲3%、年增14.9%，不僅創下台灣近兩年內新高，也位列全球城市第十名。

瑞普萊坊市場研究總監黃舒衛表示，相較於去年3月美股史無前例熔斷四次，連帶影響第二季市場瀰漫觀望、不確定性氛圍，今年同期的經濟基本面強、台股表現佳、通膨置產趨勢等三大因素催化頂端客群轉進實體資產，積極尋求資金避風港及置產配置機會，刺激豪宅市場更上一層樓，年增14.9%。

截至2021年6月的一年內，全球主要的46個城市有35個的豪宅價格上揚，平均年增率為8.2%，是繼2008年金融風暴後攀升幅度之最，也比第一季的全球各城市住宅房價平均漲幅的7.3%強勁。其中又以加拿大多倫多，年漲27%居冠。

相較於上季深圳以年漲18.9%掛帥，本季包括多倫多，還有上海、廣州、首爾的漲幅都過19%，強者愈強、漲勢加溫的態勢明確。反觀台北市豪宅市場，雖然央行調降貸款成數，但成交價仍季漲3%、年增14.9%，不僅創下台灣近兩年內新高，也位列全球城市第十名。

央行 貸款 升息

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