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全美房市需求強勁 Q2成屋中間價飆漲22.9% 53年來新高

編譯周芳苑／綜合12日電
房地產市場持續需求旺盛，全美第二季幾乎處處房價飆升。圖為新罕布夏州一處新完工獨棟屋求售。(美聯社)
房地產市場持續需求旺盛，全美第二季幾乎處處房價飆升。圖為新罕布夏州一處新完工獨棟屋求售。(美聯社)

房地產市場持續需求旺盛，全美第二季幾乎處處房價飆升；即使近幾個月購屋熱潮稍緩，房價漲勢未降溫；全國房地產商協會(Nationa Association of Realtors，NAR)12日表示，全美第二季一家庭成屋中間價上漲22.9%，達35萬7900元，創1968年來新高。

NAR追踪的183個都會區中，182區一家庭成屋中間價第二季較前一年同期高，其中94%上漲10%以上。

房價大漲的許多都會區位於南部和西部，但漲幅居冠的是東岸麻州皮茨菲爾德(Pittsfield)，上漲46.5%；其次是德州奧斯汀45.1%、佛州那不勒斯41.9%。

跌價的唯一都會區是伊利諾州斯普林菲爾德(Springfield)，下跌6.9%。

在低利率、遠距工作帶動購房需求下，近一年房價攀升；此外，因潛在賣家取消或延遲搬家計畫，房屋存量下降，房屋往往競價戰一開打馬上賣掉。

近幾個月房價飆升吸引更多賣家進入市場，有些買家轉而觀望；網上地產經紀公司Redfin說，截至8月1日的四周掛牌待售屋(active listings)較截至3月的四周低點增加13%。

房價飛漲買家沮喪退出

房價快速飆漲迫使一些買家沮喪退出。房利美(Fannie Mae)7月調查，僅約28%受訪者認為現在是買房好時機，創2010年中期以來最低比例。

房價飆漲稀釋低房貸利率的好處；房地產商協會說，即使利率下降，第二季一家庭的一般每月房貸款額仍從一年前1019元上漲到目前1215元。

在許多地區，豪宅銷售增加助長成屋中間價；房地產業者Berkshire Hathaway HomeServices New England Properties主管普魯納(Mark Pruner)說，今年銷售成長的房屋價格較高，而且買主多半現金交易。

許多經濟學者預估，今年年底房價漲勢將趨緩。研究機構Capital Economics資深高級房產經濟學家波頓(Matthew Pointon)說，疫情促使許多人搬遷和遠距工作，但隨著企業要求員工重返辦公室，此趨勢可能放緩。

房地產市場持續需求旺盛，全美第二季幾乎處處房價飆升。圖為伊利諾州一處新完工連棟屋...
房地產市場持續需求旺盛，全美第二季幾乎處處房價飆升。圖為伊利諾州一處新完工連棟屋求售。(美聯社)

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