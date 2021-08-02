疫後全球房價漲 潛藏金融威脅

依據經濟合作暨發展組織（OECD）統計的40國房市數據，今年1至3月期間只有3個成員國的房價下跌，顯示各大經濟體在疫情退潮後，房價幾乎全面大漲，房市形成20多年來最普遍的繁榮期，也令經濟學者再度擔心房價漲勢對金融穩定所潛藏的威脅。(Getty Images)

依據經濟合作暨發展組織（OECD）統計的40國房市數據，今年1至3月期間只有3個成員國的房價 下跌，顯示各大經濟體在疫情 退潮後，房價幾乎全面大漲，房市形成20多年來最普遍的繁榮期，也令經濟學者再度擔心房價漲勢對金融穩定所潛藏的威脅。

第一季OECD各國房價平均漲幅換算成年率後，高達9.4%，漲幅創30年新高。個別國家的數據也顯示，今年第二季房價持續普遍上漲。4月美國房價年增幅達到近30年來高點；英國、南韓、紐西蘭、加拿大及土耳其等國房價也持續勁揚。

專家指出，由於各國在疫情期間採取擴張性財政與貨幣政策，利率空前之低，且家庭累積儲蓄，加上在家工作的民眾渴望較大的居住空間，因而引燃房價漲勢。

住宅供給不足，且造價提高，也為房價火上澆油。由於全球供應鏈承受壓力，且鋼材、木材及銅料等價格大幅上漲，也使新屋存量萎縮。經濟學者指出，房市結構性供需失衡，只會使房市更熱。

國際清算銀行（BIS）貨幣與經濟部門主任波瑞歐指出，短期間房價上漲對經濟有利，因為人們已經擁有全宅者會覺得自己的財富增加，使他們有能力增加消費支出。但他警告，如果房市持續上漲，終將難以為繼，最終可能使情勢「陷入逆轉」，尤其是在民眾大肆擴張信用之後。

牛津經濟學公司學者史雷特表示，OECD國家房價平均漲幅比所得增幅更大，使購屋負擔能力下降。先進國家地產價格約比長期趨勢偏貴約10%。不過一些推升房價上漲的因素只是暫時性，例如政府租稅獎勵及疫情造成的供應鏈混亂等等。

多國央行 已對房價上漲高度重視。紐西蘭央行已將房價維穩列入使命之一，歐洲央行也要求歐盟統計局將房價納入通膨指標之中。美國銀行經濟學家指出，央行重視房價，將能降低金融情勢惡化的風險。